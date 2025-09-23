  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Kolesarstvo

    Vingegaard samozavestno: Bližje sem Pogačarju, lahko ga premagam

    Zanesljiva zmaga Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji Jonasu Vingegaardu ni vzela motivacije. Nasprotno, verjame, da je zdaj bližje Slovencu kot lani.
    Jonas Vingegaard s hčerko Frido. FOTO: Johnny Pedersen/AFP
    Galerija
    Jonas Vingegaard s hčerko Frido. FOTO: Johnny Pedersen/AFP
    Nejc Grilc
    23. 9. 2025 | 13:25
    23. 9. 2025 | 13:25
    A+A-

    Na letošnji dirki po Franciji je kolesarska javnost pričakovala dvoboj Jonasa Vingegaarda in Tadeja Pogačarja na nož, namesto tega smo spremljali simultanko Slovenca, ki je brez večjih težav prišel do četrte rumene majice na Touru. Kljub temu Danec verjame, da je zdaj bližje Slovencu, pojasnila za slabe dni pa nima.

    image_alt
    Španski zvezdnik: Ne vem, zakaj se UCI spreneveda, v Gazi se dogaja genocid

    »Še vedno ne vem, zakaj so se mi pripetili slabi dnevi na Touru, nimam odgovora za to, preprosto se nisem počutil dobro. Ko pa sem bil pravi, se mi Tadej ni mogel odpeljati in to mi daje motiv za nadaljnje delo. Zagotovo sem mu zdaj bližje, razlika med nama je manjša. Še vedno mislim, da lahko zmagam na Touru, tudi zmaga na Vuelti mi je dala dodatni zagon,« je po zmagi na Vuelti povedal danski šampion.

    Danec je po razočaranju na Touru slavil na Vuelti. Foto Oscar Del Pozo/AFP
    Danec je po razočaranju na Touru slavil na Vuelti. Foto Oscar Del Pozo/AFP

    Rdeča majica nikoli ni bila zares ogrožena. »Na Vuelti, ko sem bil v pravi formi, sem dirkal na zares visokem nivoju,« pravi zmagovalec, ki je pohvalil tudi organizatorje: »V danih razmerah so naredili dobro delo, nisem bil v nevarnosti, nisem se počutil ogroženo, ljudje niso tekli pred mano na cesti. Seveda pa bi bilo bolje, če bi lahko v miru dirkali in se v prihodnje temu izognili, a razumem tudi protestnike.«

    Vingegaard se po Vuelti ni odločil za nastop na svetovnem prvenstvu v Ruandi, s Pogačarjem se bo znova pomeril na evropskem prvenstvu v Franciji v začetku oktobra.

    Sorodni članki

    Šport  |  Kolesarstvo
    SP v cestnem kolesarstvu

    Kigali 2025: dirke, rezultati v živo, portreti in analize

    Vidno vlogo bodo imeli tudi Slovenci, predvsem Tadej Pogačar, ki na cestni dirki želi ubraniti mavrično majico svetovnega prvaka.
    22. 9. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    SP v cestnem kolesarstvu

    Kigali 2025: dirke, rezultati v živo, portreti in analize

    Vidno vlogo bodo imeli tudi Slovenci, predvsem Tadej Pogačar, ki na cestni dirki želi ubraniti mavrično majico svetovnega prvaka.
    22. 9. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Ruanda 2025

    Raketa Remco je zmlel tudi Tadeja Pogačarja

    Belgijski kolesarski zvezdnik si je v velikem slogu prikolesaril tretji zaporedni naslov svetovnega prvaka. Bron Pogiju ušel za sekundo.
    Miha Hočevar 21. 9. 2025 | 18:34
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Ruanda 2025

    Raketa Remco je zmlel tudi Tadeja Pogačarja

    Belgijski kolesarski zvezdnik si je v velikem slogu prikolesaril tretji zaporedni naslov svetovnega prvaka. Bron Pogiju ušel za sekundo.
    Miha Hočevar 21. 9. 2025 | 18:34
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Ruanda 2025

    V boju za zlato Pogačarja čakajo hitrosti prek 90 km/h

    Svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu se jutri začenja z vožnjo na čas, Tadej Pogačar je pripravljen na izziv, v Afriki se počuti varno.
    Nejc Grilc 20. 9. 2025 | 15:17
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Ruanda 2025

    V boju za zlato Pogačarja čakajo hitrosti prek 90 km/h

    Svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu se jutri začenja z vožnjo na čas, Tadej Pogačar je pripravljen na izziv, v Afriki se počuti varno.
    Nejc Grilc 20. 9. 2025 | 15:17
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Intervju z Marušo Terezo Šerkezi

    Najraje na Krvavec, njen vzornik je van der Poel

    Izjemno nadarjena gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi, mladinska svetovna prvakinja v olimpijskem krosu, že pogleduje proti OI 2028.
    Matic Rupnik 20. 9. 2025 | 10:51
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Intervju z Marušo Terezo Šerkezi

    Najraje na Krvavec, njen vzornik je van der Poel

    Izjemno nadarjena gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi, mladinska svetovna prvakinja v olimpijskem krosu, že pogleduje proti OI 2028.
    Matic Rupnik 20. 9. 2025 | 10:51
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Cestno SP

    V Kigaliju Pogačarja čaka najtežje svetovno prvenstvo 21. stoletja

    Moška cestna dirka na kolesarskem svetovnem prvenstvu v Ruandi bo najtežja v zadnjih 25 letih, najbližje je bilo SP 2018, ki je Slovencem prineslo razočaranje.
    19. 9. 2025 | 10:50
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Cestno SP

    V Kigaliju Pogačarja čaka najtežje svetovno prvenstvo 21. stoletja

    Moška cestna dirka na kolesarskem svetovnem prvenstvu v Ruandi bo najtežja v zadnjih 25 letih, najbližje je bilo SP 2018, ki je Slovencem prineslo razočaranje.
    19. 9. 2025 | 10:50
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Intervju s podžupanom MOL

    Ljubljana načrtuje štiri nove športne centre, koliko denarja bo šlo za to?

    Podžupan Samo Logar o investicijah in programih v športu, delu mestne koalicije in spodbujanju k zdravemu načinu življenja.
    Manja Pušnik 22. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Hladna vojna 2

    Je Trump tam tudi za Evropejce?

    Rusija je z odkritim napadom na Poljsko postavila v ospredje vprašanje ameriške varnostne zavezanosti.
    Boris Čibej 22. 9. 2025 | 17:25
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Karmen Willum Švegl: Smo v prostem padu in nimamo pojma, kam bomo trčili

    Kot dopisnica RTV Slovenija je že več kot dve desetletji priča najtemnejšega, kar zmore človek.
    Agata Rakovec Kurent 21. 9. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Mediji in politika

    Zamenjana voditeljica: kulturni boj ali slabo novinarstvo?

    Zamenjava konzervativne voditeljice Julie Ruhs na javni televiziji razburja javnost.
    Barbara Zimic 22. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

    Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 11:33
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Drugi športi
    Vredno branja

    »Ko sem na igrišču, sem del ekipe. Tam sem svobodna«

    Tija Vrhovnik, reprezentantka v odbojki sede, o moči športa, vključevanju in misiji v Tanzaniji.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

    Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Igor Štemberger, Ilirika

    INR dolgoročna alternativa depozitom in nepremičninam

    Individualni naložbeni računi (INR) so priložnost za Slovence, saj so odlična izbira za vse generacije vlagateljev, poudarja Igor Štemberger iz Ilirike.
    Marjana Kristan Fazarinc 23. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Strah in pohlep pri vlaganjih pomagata, lahko pa tudi škodita

    Ljudje iz bančnih depozitov na trg kapitala običajno vstopajo previdnom vroče zgodbe pa še vedno preveč vabljive.
    Milka Bizovičar 23. 9. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Financiranje podjetij

    Posojila niso edini način financiranja

    Zasebni dolg je lahko priložnost za podjetja, ki po razvoju inovacije zastanejo, ker ne dobijo kredita.
    Milka Bizovičar 23. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Kadri v energetiki

    Priložnosti za inženirje, programerje, monterje ...

    Podjetja iz energetske panoge poudarjajo, da je na trgu dela premalo kadrov iz tehničnih in naravoslovnih ved ter s specialnimi znanji elektroenergetike.
    Marjana Kristan Fazarinc 20. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Tadej PogačarJonas VingegaardTour 2025kolesarstvoVueltadirka po Španiji

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Kultura  |  Ocene
    Ocena

    Ocenjujemo: Lisičja Luna

    Glasbena dimenzija, ki je seveda v središču produkcije, se prepleta z vizualnimi in dramatičnimi elementi.
    23. 9. 2025 | 14:43
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nova metla

    Mura odstavila trenerja in vrnila domačega strokovnjaka

    Soboški nogometni prvoligaš je odstavil Ivana Kurtušića in za trenerja izbral Darjana Slavica, ki je v minuli sezoni vodil Radomlje.
    23. 9. 2025 | 14:33
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Zanesljiva v kvalifikacijah

    Manjša napaka se zgodi tudi olimpijski šampionki

    Janja Garnbret na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju v Seulu tretja kvalifikacij v balvanskem plezanju. Od Slovenk v polfinalu tudi Jennifer Buckley.
    23. 9. 2025 | 14:15
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Komarji in piki

    Komarjev letos septembra res več kot lani

    Zakaj je konec septembra toliko komarjev in kje so bili vse poletje? Odgovarja biologinja dr. Katja Adam.
    Saša Bojc 23. 9. 2025 | 14:10
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    O Palestini brez Palestincev

    Mednarodna skupnost o prihodnosti Palestine razpravlja v času izvajanja končne rešitve palestinskega vprašanja.
    Boštjan Videmšek 23. 9. 2025 | 13:50
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Zanesljiva v kvalifikacijah

    Manjša napaka se zgodi tudi olimpijski šampionki

    Janja Garnbret na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju v Seulu tretja kvalifikacij v balvanskem plezanju. Od Slovenk v polfinalu tudi Jennifer Buckley.
    23. 9. 2025 | 14:15
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Komarji in piki

    Komarjev letos septembra res več kot lani

    Zakaj je konec septembra toliko komarjev in kje so bili vse poletje? Odgovarja biologinja dr. Katja Adam.
    Saša Bojc 23. 9. 2025 | 14:10
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    O Palestini brez Palestincev

    Mednarodna skupnost o prihodnosti Palestine razpravlja v času izvajanja končne rešitve palestinskega vprašanja.
    Boštjan Videmšek 23. 9. 2025 | 13:50
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zima v tonih 9. Zimskega festivala

    Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Jesen v Dolini Soče v znamenju gibanja in okusov

    Najlepše barve v naravi in na krožnikih vabijo od 19. septembra do 12. oktobra v Dolino Soče.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

    V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Brezmejni okusi v Novi Gorici

    Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako podjetja danes skrbijo za zdravje zaposlenih

    Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla«

    Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

    Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SI-ALARM

    Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk

    Na ta dan bomo vsi uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji prejeli testno opozorilno sporočilo.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 14:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Brez samozavesti ni kariere (in kako jo lahko okrepite)

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 14:08
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako najhitreje do poslovnega kredita?

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Huawei Watch GT 6 – zvezda med številnimi inovativnimi izdelki Huawei

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Več kot 7.600 podjetij ve, da plača ni več dovolj. Kaj pa vaše?

    Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

    Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

    Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pomembna izbira: parket, laminat, vinil ali preproga

    Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Drugi športi
    Vredno branja

    Od igrišča do specialista brez dolgega čakanja

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 13:30
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Licenca za vrhunski paket, ki nikoli ne poteče

    Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Naprava, ki vas lahko reši pred visoko jesensko vlago

    Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:21
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Priklopite na nov sistem, ki v ozadju ustvarja prihranke

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

    Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 3008 – digitalni sopotnik nove dobe

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 11:18
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo