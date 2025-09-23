Vingegaard samozavestno: Bližje sem Pogačarju, lahko ga premagam

Na letošnji dirki po Franciji je kolesarska javnost pričakovala dvoboj Jonasa Vingegaarda in Tadeja Pogačarja na nož, namesto tega smo spremljali simultanko Slovenca, ki je brez večjih težav prišel do četrte rumene majice na Touru. Kljub temu Danec verjame, da je zdaj bližje Slovencu, pojasnila za slabe dni pa nima.

»Še vedno ne vem, zakaj so se mi pripetili slabi dnevi na Touru, nimam odgovora za to, preprosto se nisem počutil dobro. Ko pa sem bil pravi, se mi Tadej ni mogel odpeljati in to mi daje motiv za nadaljnje delo. Zagotovo sem mu zdaj bližje, razlika med nama je manjša. Še vedno mislim, da lahko zmagam na Touru, tudi zmaga na Vuelti mi je dala dodatni zagon,« je po zmagi na Vuelti povedal danski šampion.

Danec je po razočaranju na Touru slavil na Vuelti. Foto Oscar Del Pozo/AFP

Rdeča majica nikoli ni bila zares ogrožena. »Na Vuelti, ko sem bil v pravi formi, sem dirkal na zares visokem nivoju,« pravi zmagovalec, ki je pohvalil tudi organizatorje: »V danih razmerah so naredili dobro delo, nisem bil v nevarnosti, nisem se počutil ogroženo, ljudje niso tekli pred mano na cesti. Seveda pa bi bilo bolje, če bi lahko v miru dirkali in se v prihodnje temu izognili, a razumem tudi protestnike.«

Vingegaard se po Vuelti ni odločil za nastop na svetovnem prvenstvu v Ruandi, s Pogačarjem se bo znova pomeril na evropskem prvenstvu v Franciji v začetku oktobra.