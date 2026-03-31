Vingegaard spet prvi zasledovalec Pogačarja

Slovenski as Tadej Pogačar ostaja vodilni na lestvici Mednarodne kolesarske zveze Uci, je pa na drugo mesto napredoval nedavni zmagovalec etapne dirke po Kataloniji, Danec Jonas Vingegaard. Drugi najboljši Slovenec Primož Roglič je na danes posodobljeni lestvici zdrsnil za 15 mest.

Pogačar je dober teden dni po prvi zmagi na spomeniku Milano-Sanremo ostal pri 11.635 točkah, v nedeljo pa ga čaka še druga od največjih petih enodnevnih klasik v sezoni. Po Flandriji bo lovil drugo zaporedno zmago in skupno tretjo v karieri. Sedemindvajsetletni član emiratov je na vrhu lestvice že 246 tednov, od tega 236 zaporednih od 28. septembra 2021. Drugi na večni lestvici po tednih na vrhu lestvice Ucija je Roglič s 75 tedni, po zaporednih tednih na vrhu pa je drugi Slovak Peter Sagan s 54.

Pretekli teden je bil na cestah dejaven Vingegaard, ki je prepričljivo slavil na dirki po Kataloniji. S tem je Danec, ki se bo letos potegoval za zmagi na dirki po Italiji in Franciji, znova skočil na drugo mesto, za Pogačarjem pa zaostaja 4750 točk. Na tretje mesto je padel Pogačarjev ekipni kolega, Mehičan Isaac del Toro, v deseterici pa je prišlo še do nekaj manjših sprememb.

Precej je izgubil Roglič, ki ni branil točk po lanski osvojeni dirki po Kataloniji. Z 22. je zdrsnil na 37. mesto, a ostaja drugi najboljši Slovenec. Naslednjič bo izkušeni Kisovčan dirkal po Baskiji med 6. in 11. aprilom.

Med najboljšimi 500 kolesarji na svetu so še štirje člani Bahrain-Victoriousa, Matej Mohorič (187. mesto), Jakob Omrzel (255.), Matevž Govekar (313.) in Žak Eržen (473.). Mohoriča in Eržena v sredo čaka dirka skozi Flandrijo, Govekar se bo Mohoriču po programu sodeč pridružil na nedeljskem spomeniku po Flandriji, Omrzel pa ima na sporedu etapno dirko po Alpah od 20. aprila.

Med državami, sešteva se najboljših osem posameznikov, je Slovenija zdrsnila za eno mesto in je četrta za vodilno Belgijo, drugo Dansko in tretjeuvrščeno Francijo. Razlike od tretjega do šestega mesta pa so zelo majhne.

Pri ženskah je na vrhu razlika med najboljšima le 9,57 točke. Na prvo mesto je danes skočila Nizozemka Demi Vollering (4199,57 točke), na drugo mesto pa je padla njena rojakinja Lorena Wiebes. Med Slovenkami je dve mesti izgubila Urška Žigart, ki je zdaj 45. kolesarka sveta s 1038 točkami. Med 500 sta od konca prejšnje sezone upokojena Eugenia Bujak na 222. in 23-letna Nika Bobnar na 276. mestu.