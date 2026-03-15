Vingegaard je spregovoril tudi o Pogačarju

Danski kolesarski as Jonas Vingegaard je zmagovalec kolesarske dirke Pariz–Nica, ki je štela za točke svetovne serije. Zvezdnik ekipe Visma Lease a Bike je v zadnji osmi etapi, dolgi 145 kilometrov, za Francozom Lennyjem Martinezom (Bahrain-Victorious) osvojil drugo mesto in še povečal prednost, ki si jo je pred tem privozil z dvema etapnima zmagama.

Za razliko od zadnje etape dirke od Tirenskega do Jadranskega morja, ki se je končala s šprintom glavnine, je bila zadnja etapa dirke Pariz–Nica precej težja. Enaindvajset kilometrov pred ciljem je imela strm vzpon na Linguador, kjer je Vingegaard spet napadel. Njegovemu ritmu je lahko sledil le Martinez, ki je bil nato v zaključku močnejši, za nagrado pa je skočil na peto mesto v končni razvrstitvi.

»Želel sem si tudi etapno zmago, a bi vseeno rekel, da je za menoj popoln dan oziroma kar popoln teden. Lenny je bil tokrat močnejši, zmago si je zaslužil. Jaz pa se lahko veselim prve skupne zmage na tej dirki,« je bil po drugem mestu v etapi in skupni zmagi zadovoljen Vingegaard, dvakratni zmagovalec Toura. Novinarji so ga tudi vprašali, ali je v dovolj dobri formi, da bi lahko v sezoni ogrozil najboljšega kolesarja na svetu Tadeja Pogačarja.

Največja razlika po letu 1939

»Ne vem, težko je reči, Tadej je spet videti močan. Tudi svoje forme še ne morem ocenjevati. Menim, da sem boljši kot v tem času lani, a se lahko po mojem tudi izboljšam,« je svojo pripravljenost ocenil Vingegaard, ki je v skupnem seštevku drugouvrščenega na dirki, Kolumbijca Daniela Felipeja Martineza, premagal kar za štiri minute in 23 sekund. To je na tej dirki največja razlika med najboljšima od leta 1939.

Prave konkurence ni imel tudi zaradi odstopa Španca Juana Ayusa, ki je padel in se lažje poškodoval, in odpovedi nastopa Joaa Almeide, ki je tik pred dirko zbolel. Preizkušnje ni dokončal tudi edini slovenski predstavnik Luka Mezgec.