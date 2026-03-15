Kolesarstvo

Vingegaard je spregovoril tudi o Pogačarju

Danski kolesarski zvezdnik je bil veliki zmagovalec dirke Pariz–Nica.
Jonas Vingegaard je bil razred zase na dirki Pariz-Nica. FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP
Jonas Vingegaard je bil razred zase na dirki Pariz-Nica. FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP
M. Š., STA
15. 3. 2026 | 21:16
2:34
A+A-

Danski kolesarski as Jonas Vingegaard je zmagovalec kolesarske dirke Pariz–Nica, ki je štela za točke svetovne serije. Zvezdnik ekipe Visma Lease a Bike je v zadnji osmi etapi, dolgi 145 kilometrov, za Francozom Lennyjem Martinezom (Bahrain-Victorious) osvojil drugo mesto in še povečal prednost, ki si jo je  pred tem privozil z dvema etapnima zmagama.

Za razliko od zadnje etape dirke od Tirenskega do Jadranskega morja, ki se je končala s šprintom glavnine, je bila zadnja etapa dirke Pariz–Nica precej težja. Enaindvajset kilometrov pred ciljem je imela strm vzpon na Linguador, kjer je Vingegaard spet napadel. Njegovemu ritmu je lahko sledil le Martinez, ki je bil nato v zaključku močnejši, za nagrado pa je skočil na peto mesto v končni razvrstitvi.

»Želel sem si tudi etapno zmago, a bi vseeno rekel, da je za menoj popoln dan oziroma kar popoln teden. Lenny je bil tokrat močnejši, zmago si je zaslužil. Jaz pa se lahko veselim prve skupne zmage na tej dirki,« je bil po drugem mestu v etapi in skupni zmagi zadovoljen Vingegaard, dvakratni zmagovalec Toura. Novinarji so ga tudi vprašali, ali je v dovolj dobri formi, da bi lahko v sezoni ogrozil najboljšega kolesarja na svetu Tadeja Pogačarja.

Največja razlika po letu 1939

»Ne vem, težko je reči, Tadej je spet videti močan. Tudi svoje forme še ne morem ocenjevati. Menim, da sem boljši kot v tem času lani, a se lahko po mojem tudi izboljšam,« je svojo pripravljenost ocenil Vingegaard, ki je v skupnem seštevku drugouvrščenega na dirki, Kolumbijca Daniela Felipeja Martineza, premagal kar za štiri minute in 23 sekund. To je na tej dirki največja razlika med najboljšima od leta 1939.

Prave konkurence ni imel tudi zaradi odstopa Španca Juana Ayusa, ki je padel in se lažje poškodoval, in odpovedi nastopa Joaa Almeide, ki je tik pred dirko zbolel. Preizkušnje ni dokončal tudi edini slovenski predstavnik Luka Mezgec.

Novice  |  Svet
Kriza na Bližnjem vzhodu

V živo:      V živo: Aragči: Ne bomo se pogovarjali z ZDA, dovolj smo močni; papež poziva k dialogu

Zbiramo ažurne informacije o eskalaciji nasilja po ameriško-izraelskem napadu na Iran.
15. 3. 2026 | 06:47
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Sistem dinamičnega upravljanja hitrosti rešuje zastoje na avtocestah

Prinaša več pretočnosti in povečuje varnost v prometu. Prav tako prispeva k večji predvidljivosti potovalnih časov, kar je še posebej pomembno za vsakodnevne migracije in nemoten potek logističnih tokov.
Promo Delo 7. 3. 2026 | 08:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
13. 3. 2026 | 08:14
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Lokalne sestavine v rokah Michelinovih mojstrov? Prvi grižljaj pove vse

Ob dobri hrani nastanejo najlepši spomini. Slovenska kulinarika prav z vsakim krožnikom pripoveduje zgodbo o kraju, letnem času in ljudeh.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 20:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj mnogi zdaj menjajo vrata?

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Like
LIKE partner

Zobozdravstvo s podpisom

Ordinacija DR KOZOMARA v Beogradu na vodi se uveljavlja kot zgled sodobne zasebne zdravstvene prakse, ki z inovacijami, personaliziranimi terapijami in visokimi etičnimi standardi na novo opredeljuje pojem zobozdravstvene storitve, tako na domačem kot na regionalnem trgu.
Promo Delo 7. 3. 2026 | 10:30
Preberite več
Promo
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

Veliki odri poletja: operne in baletne uspešnice 74. Ljubljana Festivala

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Delo 9. 3. 2026 | 11:42
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Ko obiskovalci odkrijejo te točke, ni več poti nazaj

Slovenija leži na stičišču štirih geografskih svetov, kjer se letni časi in pokrajine prelivajo v neskončne možnosti gibanja na prostem.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 16:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Čisti prostori: nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Delo 12. 3. 2026 | 08:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj lahko z artroskopsko operacijo odpravimo bolečino v gležnju?

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Delo 9. 3. 2026 | 09:05
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Več kot potovanje
Vredno branja

Vse več potnikov izbere vlak

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:53
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bo to udarec za ameriške velikane?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
HOTEL RAMONDA

Luksuz in užitek pod mističnim Rtnjem

Tako kot avtohtona cvetlica z gore, po kateri se imenuje, je hotel Ramonda skladno umeščen v naravni ambient in globoko navdihnjen z okoljem.
Promo Delo 7. 3. 2026 | 11:30
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Pomladni popusti! Priskrbite si Windows 11 Pro za manj kot jutranjo kavo

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Delo 12. 3. 2026 | 08:37
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Dobrodošli na najboljši zabavi v regiji

Dobrodošli v Lafayettu! Restavracija – kabaret – klub fascinantnih kabaretnih predstav in večerov, ki si jih boste zapomnili. Uživajte v pariškem duhu na ekskluzivni lokaciji v Beogradu, s pogledom na reko Savo.
Promo Delo 6. 3. 2026 | 14:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Delo 10. 3. 2026 | 08:29
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Edinstvena javna osnovna šola za večjezičen začetek šolanja

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Delo 11. 3. 2026 | 13:59
Preberite več

