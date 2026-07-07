Vingegaard na štart s policijskim spremstvom, razlog je bila pokvarjena klima

Na startu četrte etape dirke po Franciji v Carcassonnu, ki jo v živo spremljamo na delo.si, je manjkal značilni rumeno-črni avtobus ekipe Visma Lease a Bike. Razlog je bila okvara klimatske naprave, ki se je zgodila v ponedeljek zvečer tik pred prihodom ekipe v hotel.

Ker so bile temperature na štartu današnje etape blizu štiridesetim stopinjam, je manjko klimatske naprave zelo velika težava: »Klimatska naprava je sinoči odpovedala tik pred prihodom v hotel,« je pojasnil direktor ekipe Richard Plugge. Zaradi visokih temperatur kolesarjev niso želeli izpostavljati vročini. Jonas Vingegaard in druščina so zato na štart današnje etape prispeli tik pred začetkom etape, da pa bi v vročem avtobusu preživeli čim manj časa, pa so jim organizatorji na poti iz hotela namenili tudi policijsko spremstvo.

»Sreča v nesreči je bila ta, da je bil hotel oddaljen le dva kilometra. Skupaj z organizatorji smo se dogovorili za rešitev, ki je kolesarjem omogočila, da so čim dlje ostali v ohlajenih hotelskih prostorih,« je dodal Plugge.

Avtobus so medtem odpeljali na popravilo, vendar še ni bilo jasno, ali bo nared do cilja etape v Foixu. Visma Lease a Bike je zato z Nizozemske že poslala rezervni avtobus, ki je na poti v Francijo in naj bi ekipo pričakal pred sredinim startom pete etape v Lannemezanu.