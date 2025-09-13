Vingegaard v kali zatrl še zadnji poskus napada ekipe UAE Emirates

Dansko kolesarski šampion Jonas Vingegaard bo zmagovalec letošnje dirke po Španiji. V predzadnji etapi in obenem zadnji gorski z zaključnim vzponom na Bola del Mundo je zvezdnik ekipe Visma Lease a Bike potrdil, da je najmočnejši na tej preizkušnji. Z napadom v zadnjih dveh kilometrih je prehitel vse tekmece in vodstvo v skupni razvrstitvi še povečal na minuto in 16 sekund.

Ekipa UAE Emirates, katere član je Portugalec Joao Almeida, Jonasov najbližji zasledovalec v seštevku Vuelte, je sicer poskusila z močnim ritmom utruditi danskega asa, vendar pa ji to ni uspelo, Vingegaard jim je na najboljši možni način odgovoril z napadom dober kilometer pred ciljem. Na cilju je imel enajst sekund naskoka pred moštvenim kolegom, Američanom Seppom Kussom,

Almeida je z zaostankom 22 sekund zasedel šele peto mesto. Pred njim sta bila še Avstralec Jai Hidley, ki je zaostal za trinajst sekund, in Britanec Tom Pidcock, ki je z zaostankom 18 sekund ubranil tretje mesto v skupni razvrstitvi.

Ni posebej trpel

»Želel sem si zmagati v Bilbau, želel sem zmagati na Angliruju, ampak tudi Bola del Mundo je nekaj posebnega. Če sem iskren, začenjam se počutiti bolje kot v prejšnjih gorskih etapah. Zelo sem vesel, kako se je danes razpletlo zame in za ekipo v zadnjih treh tednih. Moštvo je bilo neverjetno, brez kolegov mi ne bi uspelo,« je Vingegaard pohvalil ekipne kolege, v nadaljevanju pa potrdil, da to pot ni posebej trpel.

Slovenca Gal Glivar in Domen Novak, ki opravljata vlogo pomočnikov, sta etapo končala z velikim zaostankom, v skupni razvrstitvi pa nista med stoterico.

Jutrišnja zadnja etapa s ciljem v Madridu (116,1 kilometra) bo povsem ravninska in bo pomenila le parado zmagovalcev.