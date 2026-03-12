  • Delo mediji d.o.o.
Kolesarstvo

Vingegaard z izbiro oblačil razburil: Sem modni guru

Jonas Vingegaard je poskrbel za privzdignjene obrvi z izbiro oblačil na poti do zmage v četrti etapi dirke Pariz - Nica. Oblekel je drugi par hlač in dve jakni.
Oprava Jonasa Vingegaarda je bila zelo nenavadna. Foto Anne-Christine Poujoulat/AFP
Oprava Jonasa Vingegaarda je bila zelo nenavadna. Foto Anne-Christine Poujoulat/AFP
Nejc Grilc
12. 3. 2026 | 11:15
12. 3. 2026 | 11:37
2:15
Jonas Vingegaard je pokazal pravo formo na poti do zmage v četrti etapi dirke Pariz – Nica, zaznamovane z močnim deževjem in nizkimi temperaturami. »Vsi smo bili izmučeni, nihče več ne čuti nog,« so kolesarji razlagali v cilju, zmagovalca pa ni zeblo. Vingegaard je dvignil veliko obrvi, ko je oblekel drugi par hlač in zmagal z galošami ter hlačnimi podaljški.

Primož Roglič z izkušnjami nadoknadil pomanjkanje dinamita

»Preveč na polno je šlo, da bi lahko snel podaljške, želel pa sem, da mi je toplo. Bil je kaos in razmišljal sem le o dirkanju,« se je pred očitki v cilju branil Danec. Za kaj je torej šlo?

Prek običajnega para kratkih hlač je oblekel še ene kratke hlače in poustvaril učinek neoprena, voda se je namreč ujela med kožo in prvo plast, se ogrela in Danca grela na poti do cilja. Njegov sotekmovalec Victor Campenaerts je pomagal izrezati podlogo iz pene, da Vingegaardu ne bi bilo potrebno znižati višine sedeža, odrezal je tudi del v pasu, da je Danec lahko hlače poveznil prek obeh jaken.

Nosil je namreč dve, notranjo je nosil obrnjeno navzven za dodatno odbojno plast, prek nje je poveznil dežno jakno. Dirkal je tudi z galošami, ki so sčitile njegova stopala. Kombinacija je bila učinkovita, zagotovo pa ni bila estetska. »Lahko mi rečete kar modni guru ali 'trendsetter',« je v smehu odvrnil novi vodilni na dirki proti soncu, kjer kolesarji sonce prvič ponavadi dočakajo šele v okolici Nice. 

Vingegaard ima na polovici dirke 52 sekund prednosti pred Danielom Martinezom, tretji je Georg Steinhauser. Danes je v Franciji na vrsti še ena razgibana etapa.

