Vingegaard že leti, na vrsti Pogačar in Roglič

Jan Tratnik (Visma Lease a Bike), Matej Mohorič, Matevž Govekar (oba Bahrain Victorious) in Gal Glivar (UAE Gen Z) so slovenskemu kolesarstvu letos prikolesarili že pet zmag, pa se naša glavna aduta Tadej Pogačar (UAE) in Primož Roglič (Bora Hansgrohe) še nista postavila na štartno črto. To bosta storila konec tedna, ko bosta poskušala dokazati, da sta tako dobro pripravljena kot njuni najnevarnejši tekmeci na največjih dirkah.