Vingegaardov tekmec: Pogačar mi je sporočil, da lahko zmagam

Na dirki po Španiji je ostalo še pet etap, vprašanje o zmagovalcu je še vedno povsem odprto. V torkovi etapi spopada med Jonasom Vinegegaardom in Joaom Almeido zaradi skrajšanega zadnjega vzpona ni bilo, razlika pred ključnimi etapami ostaja še vedno ulovljivih 48 sekund.

»Kdaj bom napadel? Ko bom imel dobre noge, več v tem trenutku ne morem povedati. Kronometer me ne skrbi preveč, čeprav je Jonas favorit, še vedno znam odpeljati dobro in hitro. Sredina etapa bo zelo težka, enako velja za sobotno, ko so razlike lahko velike,« je pred današnjim dvobojem na zaključnem vzponu Alto de El Morredero povedal Almeida.

Razkril je še, da pesti zanj stiska tudi Tadej Pogačar, ki v teh dneh s sotekmovalci že trenira v Kanadi in se pripravlja na enodnevni dirki v Quebecu (12.) in Montrealu (15.). »S Tadejem se pogosto slišiva prek sporočil, na dan vzpona na Angliru mi je denimo sporočil, da lahko zmagam in to mi je dalo krila,« je povedal Almeida, ki je na sloviti gori nato res ugnal vso konkurenco.

FOTO: Miguel Riopa/AFP

Tudi Vingegaard ima za zadnji teden dirke smele načrte: »V drugem tednu sem bil nekoliko bolan, zdaj pa se spet počutim zelo dobro in upam, da bom to lahko pokazal tudi na dirki. Škoda, ker nisem mogel zaključiti dela v 16. etapi (zaradi nevtralizacije, op. a.), to se ne bi smelo dogajati.«

Direktor dirke po Španiji Javier Guillen je medtem dejal, da rezervni načrt ne obstaja in da se bo dirka nadaljevala vse do Madrida kljub protestom, ki vsak dan ogrožajo kolesarje in nenazadnje regularnost Vuelte.