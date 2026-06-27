Vingegaardova težava je, da Pogačar še vedno napreduje

Čez teden dni bodo oči svetovnega kolesarskega občestva uperjene v Barcelono, od koder se bo Tadej Pogačar podal v lov na peto zmago na Touru. Med številnimi strokovnjaki, ki pričakujejo, da mu bo to uspelo, je tudi Davide Cassani, nekdanji italijanski kolesar in selektor ter sedanji strokovni komentator televizije RAI. Z njim smo se pogovarjali ob robu evropskega novinarskega kolesarskega prvenstva v Riminiju (EMCC).

»Boj za vrh bi lahko bil tesnejši kot zadnja leta, a Vingegaardova težava je v tem, da je Pogačar vsako leto malo močnejši. Zdi se mi, da je tudi letos močnejši kot lani, zato bo to velik izziv,« je Cassani ocenil rezmerje moči na vrhu.