Vingegaardu so rdečo majico podelili na parkirišču

Na 80. kolesarski dirki po Španiji ni bilo senzacije. Na ciljnem vzponu na Bolo del Mundo v kraljevski predzadnji etapi João Almeida (UAE) ni pripravil zasuka, temveč je bil najmočnejši Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike). Dvakratni zmagovalec Toura je v šampionskem slogu potrdil prvenec na Vuelti.

»To je ena od največjih dirk na svetu, vedno sem sanjal, da bom nekoč zmagal na njej. Ker mi je uspelo zmagati, je to zame uresničitev sanj,« je Vingegaard dejal v hribovju Guadarrama, nedaleč od Madrida, kjer je v rdeči majici nasledil nekdanjega moštvenega kolega Primoža Rogliča.