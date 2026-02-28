Visoki načrti Mateja Mohoriča so se hitro izjalovili, van der Poel dominantno

Nizozemski as Mathieu van der Poel (Alpecin Premier-Tech) je dobil prvo letošnjo flandrijsko klasiko svetovne serije Omloop Nieuwsblad. Nekdanji svetovni prvak je skupaj s Florianom Vermeerschem (UAE Emirates) in Timom van Dijkom (Red Bull Bora Hansgrohe) napadel slabih petdeset kilometrov pred ciljem, šprinterji pa se niso uspeli vrniti v boj za zmago.

Dirko so sicer zaznamovali številni padci, eden je oviral tudi Mateja Mohoriča (Bahrain Victorious), edinega Slovenca na štartu, ki tako ni konkuriral za najvišje rezultate in je odstopil. Trenutno še ni znano, zakaj Podbličan dirke ni zaključil, a upamo, da ne gre za resnejšo poškodbo, saj ima Mohorič v nadaljevanju pomladi še visoke cilje.

Van der Poel se je 16 kilometrov pred ciljem znebil tekmecev in se odpeljal proti samostojni zmagi, s katero je nakazal, da bo tudi letos na klasikah zelo konkurenčen najboljšemu kolesarju sveta Tadeju Pogačarju (UAE Emirates).

Mathieu van der Poel na legendarnem vzponu Kapelmuur in Geraardsbergen, kjer se je dokončno odpeljal tekmecema. FOTO: David Pintens/AFP

Glavnina, ki se je močno razbila, je končala z zaostankom slabe minute. Najbolje se je z napadom v zaključku znašel Christophe Laporte (Visma-Lease a Bike), peti je bil Aimé de Gendt (Pinarello-Q36.5). Z zmago je van der Poel nasledil lanskega zmagovalca, Norvežana Sørena Wærenskjoelda (Uno-X), leta 2024 pa se je na dirki veselil Jan Tratnik (Red Bull Bora Hansgrohe), ki se pripravlja na italijanske dirke.

Van der Poel je v cilju spregovoril o vrhunskem reševanju pred padcem na vzponu Molenberg, kjer bi zmaga skoraj splavala po vodi. »Nimam pojma, kako sem ostal na kolesu. Kolesar ekipe Tudor je padel pred mano, jaz pa se ga nisem mogel izogniti, zato sem takorekoč zapeljal čezenj. Upam, da ga nisem poškodoval. Ko sem se prebil na čelo skupine je Florian Vermeersch že imel lepo prednost, a sem ga na srečo ujel,« je dejal mojster belgijskih kock.

Jutri je na sporedu še ena pomembna klasika Kuurne-Bruselj-Kuurne, kjer bodo več možnosti imeli šprinterji, med katerimi bosta tudi Matevž Govekar (Bahrain Victorious) in Luka Mezgec (Jayco Alula).