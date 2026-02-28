  • Delo mediji d.o.o.
Kolesarstvo

Visoki načrti Mateja Mohoriča so se hitro izjalovili, van der Poel dominantno

Končno so se začele razburljive belgijske klasike. Zmage se pričakovano veseli Mathieu van der Poel, Matej Mohorič razočaral.
Mathieu van der Poel je tako slavil na dirki, ki jo je leta 2024 dobil Jan Tratnik. FOTO: Maarten Straetemans/AFP
Galerija
Mathieu van der Poel je tako slavil na dirki, ki jo je leta 2024 dobil Jan Tratnik. FOTO: Maarten Straetemans/AFP
Matic Rupnik
28. 2. 2026 | 17:14
2:28
A+A-

Nizozemski as Mathieu van der Poel (Alpecin Premier-Tech) je dobil prvo letošnjo flandrijsko klasiko svetovne serije Omloop Nieuwsblad. Nekdanji svetovni prvak je skupaj s Florianom Vermeerschem (UAE Emirates) in Timom van Dijkom (Red Bull Bora Hansgrohe) napadel slabih petdeset kilometrov pred ciljem, šprinterji pa se niso uspeli vrniti v boj za zmago. 

image_alt
Matej Mohorič pred prvo klasiko: Ostal sem zdrav in močan

Dirko so sicer zaznamovali številni padci, eden je oviral tudi Mateja Mohoriča (Bahrain Victorious), edinega Slovenca na štartu, ki tako ni konkuriral za najvišje rezultate in je odstopil. Trenutno še ni znano, zakaj Podbličan dirke ni zaključil, a upamo, da ne gre za resnejšo poškodbo, saj ima Mohorič v nadaljevanju pomladi še visoke cilje. 

Van der Poel se je 16 kilometrov pred ciljem znebil tekmecev in se odpeljal proti samostojni zmagi, s katero je nakazal, da bo tudi letos na klasikah zelo konkurenčen najboljšemu kolesarju sveta Tadeju Pogačarju (UAE Emirates). 

Mathieu van der Poel na legendarnem vzponu Kapelmuur in Geraardsbergen, kjer se je dokončno odpeljal tekmecema. FOTO: David Pintens/AFP
Mathieu van der Poel na legendarnem vzponu Kapelmuur in Geraardsbergen, kjer se je dokončno odpeljal tekmecema. FOTO: David Pintens/AFP

Glavnina, ki se je močno razbila, je končala z zaostankom slabe minute. Najbolje se je z napadom v zaključku znašel Christophe Laporte (Visma-Lease a Bike), peti je bil Aimé de Gendt (Pinarello-Q36.5). Z zmago je van der Poel nasledil lanskega zmagovalca, Norvežana Sørena Wærenskjoelda (Uno-X), leta 2024 pa se je na dirki veselil Jan Tratnik (Red Bull Bora Hansgrohe), ki se pripravlja na italijanske dirke. 

Van der Poel je v cilju spregovoril o vrhunskem reševanju pred padcem na vzponu Molenberg, kjer bi zmaga skoraj splavala po vodi. »Nimam pojma, kako sem ostal na kolesu. Kolesar ekipe Tudor je padel pred mano, jaz pa se ga nisem mogel izogniti, zato sem takorekoč zapeljal čezenj. Upam, da ga nisem poškodoval. Ko sem se prebil na čelo skupine je Florian Vermeersch že imel lepo prednost, a sem ga na srečo ujel,« je dejal mojster belgijskih kock. 

Jutri je na sporedu še ena pomembna klasika Kuurne-Bruselj-Kuurne, kjer bodo več možnosti imeli šprinterji, med katerimi bosta tudi Matevž Govekar (Bahrain Victorious) in Luka Mezgec (Jayco Alula). 

 

Sorodni članki

Šport  |  Kolesarstvo
Pred prvo klasiko

Matej Mohorič pred prvo klasiko: Ostal sem zdrav in močan

Jutri se v Flandriji še zares začenja kolesarska sezona 2026. Na sporedu je namreč dirka Omloop Nieuwsblad. Matej Mohorič med favoriti.
Matic Rupnik 27. 2. 2026 | 17:18
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Vrhunci kolesarske pomladi

Začenja se Pogačarjev, Rogličev in Mohoričev šov

Otvoritveni konec tedna v Belgiji tradicionalni začetek prave kolesarske sezone v Evropi. V središču pozornosti najprej van der Poel.
Miha Hočevar 27. 2. 2026 | 08:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski tek

Ali bosta Pogačar in Roglič dobila novega slovitega tekmeca?

Norveški tekaški šampion Johannes Høsflot Klæbo je po sanjskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini namignil, da bi lahko smuči zamenjal za – kolo.
Miha Šimnovec 26. 2. 2026 | 17:27
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Telekomunikacijski izpad

Konec mrka mobilnega omrežja pri različnih operaterjih

Omrežje spet deluje, klici in sms sporočila pa ponekod še vedno ne. Izpad je trajal skoraj tri ure.
27. 2. 2026 | 16:28
Preberite več
Novice  |  Svet
Spremljamo

     V živo: Izrael z novimi napadi na Iran, več kot 200 smrtnih žrtev

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z današnjim napadom Izraela in ZDA na Iran.
28. 2. 2026 | 08:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Stolp Severnica

Koliko bo stala najvišja stavba in zakaj tam ne bo stanovanj

Z investitorjem Janom Pinteričem smo govorili tudi o varnosti objekta v potresno ogroženi Ljubljani.
Pija Kapitanovič 27. 2. 2026 | 15:36
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski poleti

Domen Prevc: Najtežje mi je zaradi otrok

Domen Prevc tretji v kvalifikacijah za današnjo tekmo na letalnici na Kulmu. Diskvalifikacija Anžeta Laniška. Najboljši mladi Avstrijec Stephan Embacher.
Miha Šimnovec 28. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Energetske prenove stavb

Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Intervju

Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
Preberite več

Matej MohoričMathieu Van der PoelJan TratnikTadej Pogačarkolesarstvo

Šport  |  Nogomet
Premier liga

Ogromno zadetkov na Otoku, Bijol s klopi gleda Cityjev lov za Arsenalom

V angleški premier ligi so za nami zanimivi obračuni, na katerih so deževali zadetki. Liverpool brez težav, zdrs Newcastla.
Matic Rupnik 28. 2. 2026 | 18:45
Preberite več
Novice  |  Svet
Dobave energentov

Zapora Hormuškega preliva bo zelo dvignila cene plina v Evropi

Cene plina bi se lahko v Evropi dvignile za kar 70 odstotkov, v srednji in vzhodni Evropi pa bi plina lahko celo primanjkovalo.
Borut Tavčar 28. 2. 2026 | 18:03
Preberite več
Gospodarstvo  |  Like
Like

V iskanju divjih konj: vse lepote planinarjenja po Srbiji

Planinarjenje je strast, hobi, ljubezen – za čedalje več ljudi, ki se prepuščajo lepotam srbskih gora, pa naj tam iščejo divje konje, vznemirljive dogodivščine ali si želijo zgolj kratek pobeg iz vsakdanjega hitenja.
28. 2. 2026 | 18:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Prva liga Telemach

Olimpija v Ajdovščini rutinirano do treh točk

Nadaljuje se državno prvenstvo v nogometu. Olimpija je na prvi tekmi premagala Ajdovce in lovi kvalifikacije za konferenčno ligo.
28. 2. 2026 | 17:27
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Omloop Nieuwsblad

Visoki načrti Mateja Mohoriča so se hitro izjalovili, van der Poel dominantno

Končno so se začele razburljive belgijske klasike. Zmage se pričakovano veseli Mathieu van der Poel, Matej Mohorič razočaral.
Matic Rupnik 28. 2. 2026 | 17:14
Preberite več
