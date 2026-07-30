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Kolesarstvo

Vita Movrin na EP do izjemnega rezultata, navdušili tudi mladi tekmovalki

Aktualna državna prvakinja do izida kariere na evropskem prvenstvu, navdušili tudi mladi tekmovalki, ki obetata zelo veliko.
Nov izjemen rezultat za slovensko kolesarstvo. FOTO: osebni arhiv V. M. 
Galerija
Nov izjemen rezultat za slovensko kolesarstvo. FOTO: osebni arhiv V. M. 
Matic Rupnik
30. 7. 2026 | 18:29
30. 7. 2026 | 19:07
4:11
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Slovenska gorska kolesarka Vita Movrin, ki je na nedavnem državnem prvenstvu v Kočevju osvojila naslova prvakinje tako v kratkem kot v olimpijskem krosu, je na evropskem prvenstvu v švicarskem Monte Ceneriju prišla do rezultata kariere. V močni konkurenci je prišla do imenitnega devetega mesta. Me deseterico med mlajšimi članicami še Maruša Tereza Šerkezi, med mladinkami pa Eva Terpin. 

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»Na evropsko prvenstvo prihajam po manjši virozi, ki me je ujela prejšnji teden, zato upam, da bo zdravje v redu in da se v četrtek in nedeljo s polnimi pljuči borim za visok rezultat,« je pred dirko priznala Domžalčanka, ki so ji v letošnji sezoni odlično uspevali predvsem štarti. Na zadnji tekmi svetovnega pokala v Pal Arinsalu v Andori je sicer v kratkem krosu že osvojila rezultat kariere, ko je bila 16., današnji uspeh pa je nov dokaz, da Slovenija dobiva imenitno tekmovalko. 

Vita Movrin iz dirke v dirko napreduje, četudi jo je nekoliko zaustavila bolezen. FOTO: Sunn Factory Racing
Vita Movrin iz dirke v dirko napreduje, četudi jo je nekoliko zaustavila bolezen. FOTO: Sunn Factory Racing

Noge niso bile optimalne

Po zaključku dvajsetminutne tekme, ki je bila tehnično zelo zahtevna, je Vita Movrin povedala, da je z dirko »sicer zadovoljna, a sem naredila nekaj začetniških napak. Dva kroga pred ciljem sem se slabo pozicionirala, to pa me je verjetno stalo boljše uvrstitve. Od štarta sicer počutje ni bilo najboljše, noge niso bile optimalne, enostavno nisem mogla priti tako naprej, kot bi si želela. Kljub temu pa sem lahko celo dirko borbala in vzdrževala položaj okrog osmega mesta. Tako da sem zadovoljna, da sem borbala do konca in se že veselim nedelje,«.

Pred Movrinovo je v svetovnem pokalu imenitno tekmovala Tanja Žakelj – kratkega krosa v njenih časih sicer še ni bilo v programu, a je leta 2013, ko je osvojila tudi skupni seštevek, postala evropska prvakinja. Vita Movrin letos sicer boljše rezultate dosega v kratkem krosu, a tudi na olimpijskem krosu, ki bo na sporedu v nedeljo, si gre obetati odličnega rezultata. 

Pričakovano je prvakinja stare celine postala Švicarka Sina Frei, ki je letos že zmagala v Jongpjongu ter v Novem Mestu na Moravskem. Za štiri sekunde je premagala rojakinjo in svetovno prvakinjo Alessandro Keller, tretja je bila Švedinja Jenny Rissveds, Vita Movrin pa je zaostala točno minuto. 

V večernih urah so se pomerili še fantje, nekoliko presenetljivo pa je prvak postal Charlie Aldridge iz Velike Britanije, ki je premagal Italijana Jurija Zanottija in domačina Daria Lilla. 

Tri dekleta med deset

Tudi Maruša Tereza Šerkezi je nastopala zelo dobro in dobila obračun večje skupine za deveto mesto: FOTO: Cube Factory Racing
Tudi Maruša Tereza Šerkezi je nastopala zelo dobro in dobila obračun večje skupine za deveto mesto: FOTO: Cube Factory Racing

Slovenska reprezentanca je odlične rezultate vknjižila tudi v drugih kategorijah. Še vedno aktualna svetovna prvakinja v olimpijskem krosu med mladinkami Maruša Tereza Šerkezi je letošnjo sezono začela imenitno, potem pa se je srečala z nekaj težavami, zato v Švico ni prišla med glavnimi konkurentkami za odličje. Vseeno se je dobro borila s tekmicami, v prvi skupini je vozila do četrtega kroga, ko je izgubila stik z najboljšimi.

Do konca dirke, ki je dolga okrog dvajset minut, se je nato v nekoliko večji skupini borila za deveto mesto, kar je bil naposled tudi njen končni rezultat. Pri mlajših članih je bil v močni konkurenci na spodobnem 22. mestu novopečeni državni prvak v olimpijskem krosu Blaž Kavčič. 

Že zgodaj dopoldne nas je navdušila mlada članica KD Rajd Eva Terpin, ki šele prvo leto tekmuje med mladinkami, pa je že dosegla imenitno šesto mesto, čeprav z rezultatom ni bila najbolj zadovoljna. Pina Šiler je bila 28., z 19. mestom pa je navdušil Maks Majnik, ki je dosegel najboljši slovenski izid evropskih prvenstev med mladinci. 

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