Najboljša slovenska gorska kolesarka bo menjala ekipo

Najboljša slovenska gorska kolesarka Vita Movrin bo v prihodnji sezoni nosila barve nove ekipe. Šestindvajsetletna Domžalčanka se po dveh letih poslavlja od francoske zasedbe Sunn Factory Racing, pri kateri je naredila pomemben korak naprej in se približala najboljšim tekmovalkam svetovnega pokala. Ime njenega novega delodajalca za zdaj še ni znano.

Movrinova ima za seboj rezultatsko najuspešnejšo sezono v članski konkurenci. Na evropskem prvenstvu v Švici je v kratkem krosu osvojila deveto mesto, na tekmi svetovnega pokala v Andori je bila 16., enako uvrstitev pa je dosegla tudi na svetovnem prvenstvu v tej disciplini.

V olimpijskem krosu je na svetovnem prvenstvu zasedla 22. mesto, kar je njen najboljši dosežek na članskih svetovnih prvenstvih.

Slovenska reprezentantka je pred prihodom v francosko moštvo dve leti nastopala za italijansko ekipo Trinx Factory Team. Že v mlajših kategorijah je veljala za eno največjih slovenskih upov v gorskem kolesarstvu, med drugim je bila leta 2022 četrta na evropskem prvenstvu v kratkem krosu med mlajšimi članicami.

Zdaj jo čaka nova prelomnica. Po sezoni, v kateri je večkrat dokazala, da lahko konkurira širšemu svetovnemu vrhu, bo zamenjava okolja priložnost za naslednji korak. Glavni cilj ostaja preboj med najboljšo deseterico na največjih dirkah, daljnoročno pa si želi nastopa na olimpijskih igrah 2028 v Los Angelesu.