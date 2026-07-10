Slovenska gorska kolesarka do rezultata kariere

Najboljša slovenska gorska kolesarka Vita Movrin je v Andori prišla do najboljšega rezultat v karieri. Na tekmi v kratkem krosu, ki traja le dvajset minut, razlike pa so zato veliko manjše, je bila 16., kar ji hkrati prinaša tudi boljše izhodišče pred nedeljsko preizkušnjo v olimpijskem krosu. Med mlajšimi članicami je bila Maruša Tereza Šerkezi 14.

Movrinova je odlično tekmovala že minuli konec tedna v La Thuilu v dolini Aosta, a jo je proti koncu zdelala vročina. Tokrat je nastopila izjemno in se borila z nekaterimi največjimi imeni športa, za dvanajsto Evie Richards, nekdanjo svetovno prvakinjo, je denimo zaostala le dve sekundi.

Vita Movrin letos ne vozi v ekipnem dresu, saj je državna prvakinja. FOTO: osebni arhiv V. M.

»Spet nam je nagajalo vreme – uro pred štartom je močno deževalo, mokro pa je bilo tudi med dirko. Uspela sem si priboriti 16. mesto, svojo najboljšo uvrstitev v kratkem krosu, kar mi v nedeljo prinaša drugo štartno vrsto. Res sem srečna, to je bil eden izmed mojih glavnih ciljev sezone, tako da sem zelo zadovoljna in komaj čakam nedeljo,« pravi mlada Domžalčanka, sicer članica Sunn Factory Racing.

Zmage se je sicer razveselila favorizirana Švedinja Jenny Rissveds, z osmim mestom pa je nekoliko razočarala letos odlična Sina Frei. Med mlajšimi članicami je bila Maruša Tereza Šerkezi, ki si je po opravljeni maturi in velikih naporih v prvem delu sezone, minuli konec tedna vzela nekaj odmora, 14. Občutki so vseeno nekoliko boljši in na nedeljskem olimpijskem krosu si vnovič lahko obetamo novega dobrega rezultata.