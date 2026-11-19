Nikoli ne reci nikoli. Tako se v slovenskem prevodu imenuje nova ekipa Primoža Rogliča NSN (Never Say Never), z izbiro katere je presenetil tudi tiste, ki od blizu spremljajo njegovo izjemno kolesarsko pot. Tudi Primoža Čerina, nekdanjega slovenskega profesionalca, ki je njegov zaupnik še iz časov, ko je zasavski orel s skakalnih smuči presedlal na specialko.

»Priznam, da je odločitev presenetila tudi mene. Zanimivo bo, ekipa ima precej novih tekmovalcev, očitno si želijo sestaviti zasedbo za večje rezultate. Vprašljivo pa je, kako se bo vse skupaj izšlo. V kolesarstvu potrebuješ ekipo, ki drži skupaj, ki podpira drug drugega. Ali bo tako, bo pokazala sezona,« je Rogličev prestop za Delo komentiral Čerin.