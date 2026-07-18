Vogezi čakajo na prvi pravi gorski obračun

Start bo v mestu Mulhouse, cilj pa po 155,3 kilometra na smučišču Le Markstein, približno šest kilometrov po zadnjem od sedmih kategoriziranih vzponov dneva.

Etapa je pisana na kožo klančarjem in najboljšim kolesarjem v boju za skupno zmago, saj prinaša kar 3800 višinskih metrov vzpona. Posebnost dneva bo razgiban zaključek, čeprav gre za gorsko etapo, zadnji kilometri ne vodijo neposredno navkreber. Vogezi so sredogorsko hribovje v severovzhodni Franciji , ki se razteza vzdolž zahodne strani doline reke Ren, blizu meje z Nemčijo.

Povratek v Mulhouse po sedmih letih

Tour de France se je nazadnje začel v Mulhousu leta 2019. Takrat se je etapa končala na slovitem vzponu La Planche des Belles Filles, kjer je po dramatičnem zaključku zmago slavil Belgijec Dylan Teuns, ki je v ciljnem sprintu premagal ubežnega spremljevalca Giulija Cicconeja.

Tokrat bo cilj precej bližje izhodišču. Le Markstein je od Mulhousa oddaljen manj kot 50 kilometrov, vendar bo trasa zaradi številnih vzponov dolga kar 155 kilometrov. Kolesarji bodo ciljno črto prvič prečkali že razmeroma zgodaj, nato pa jih čaka še več kot 111 kilometrov dolg krog po Vogezih.

Grand Ballon že po 36 kilometrih

Prvi resen preizkus bo prišel zelo zgodaj. Že po 36 kilometrih se bo glavnina spopadla z vzponom na Grand Ballon, ki meri 21,5 kilometra in ima povprečni naklon 4,8 odstotka. Gre za dolg in neenakomeren vzpon, ki bo hitro pokazal, kdo je pri močeh. Po spustu v dolino Krutha sledi Col du Page, najlažji kategorizirani vzpon dneva. Kolesarje čaka 9,8 kilometra klanca s povprečnim naklonom 4,7 odstotka.

Takoj za njim pride na vrsto še bolj zahteven Ballon d’Alsace, 8,9 kilometra dolg vzpon s povprečnim naklonom 6,9 odstotka. Na vrhu bo do cilja še 61 kilometrov.

Profil trase 14. etape 113. Toura. FOTO: Infografika Delo

Vse bo odločeno na zadnjem vzponu

Po spustu z Ballona d’Alsace sledita še dva krajša vzpona, Col du Schirm (3,7 km pri 5,3 odstotka) in Col du Hundsruck (3,6 km pri 5,2 odstotka). Pravi obračun pa se pričakuje na zadnjem delu etape. Zaključni vzpon pravzaprav sestavljata dva dela. Najprej sledi vzpon proti Geishouseu, dolg štiri kilometre s povprečnim naklonom kar devet odstotkov. Po kratkem spustu se cesta znova začne dvigovati, zadnji kilometer pred vrhom pa postane še posebej strm, naklon doseže 9,5 odstotka.

Celoten vzpon na Col du Haag meri 11,2 kilometra, povprečni naklon pa znaša 7,3 odstotka. Ko bodo kolesarji prečkali vrh, jih do cilja čaka še 5,9 kilometra razgibanega terena.

Le Markstein že prinaša spomine na Pogačarja in Vingegaarda

Tour de France se je v Le Marksteinu nazadnje končal leta 2023. Takrat je Tadej Pogačar dobil sprint manjše skupine, medtem ko je Jonas Vingegaard zadržal prednost in si zagotovil skupno zmago na dirki.

Tokrat bo zaključek drugačen, saj bodo kolesarji na Le Markstein pripeljali z nasprotne strani. A prizorišče ostaja isto, in zelo verjetno tudi oder za prvi pravi obračun najboljših hribolazcev letošnjega Toura.