Vrnitev odpisanih na Vuelti, Rogličeva prihodnost še negotova

Ko se je kolesarska karavana 81. Vuelte 22. avgusta podala na 3275 kilometrov dolgo pot od Monaka do Granade, se je zmagovalec zdel znan vnaprej. To bi bil Tadej Pogačar (UAE), ki je vlogo favorita potrjeval s tremi etapnimi zmagami in skoraj štiriminutno prednostjo. A prišla je nesrečna 8. etapa in padec, ki je končal sezono svetovne številke ena. Dirka po Španiji se je začela na novo in dobila nepričakovanega junaka, Enrica Masa (Movistar), ki mu je vse do zadnjega dneva rdečo majico poskušal sleči Primož Roglič (Red Bull Bora Hanshgrohe).

»Naredil sem, kar sem največ lahko. Mogoče je to drugo mesto zame zmaga,« je svojo predstavo ocenil Roglič.