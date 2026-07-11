Vročina je terjala svoj davek, organizatorji spremenili traso Toura

Organizatorji kolesarske dirke po Franciji so po spektakularnem zaključku etape v Bergeracu, kjer je zmagal Tim Merlier, sporočili, da bo nedeljska, deveta etapa zaradi »izjemno močnega vročinskega vala« v osrednji regiji Corrèze skrajšana za 30 kilometrov. Odločitev je bila sprejeta, potem ko so francoske vremenske službe v Corrèze razglasile »rdeči alarm zaradi izjemno intenzivnega vročinskega vala«.

Že v preteklih dneh je bila opcija skrajšanja etape na mizi organizatorjev, organizacije ASO, a ker sta bili minuli etapi enostavni in ravninski, po tem ni bilo potrebe. Jutrišnji dan pa bo peklenski, čeprav ne gre za gorsko etapo, si gre obetati srdit boj za preboj v pobeg ter zanimivo bitko za etapno zmago. Ker bo šlo za velike napore, so se orgaizatorji, četudi je to za njih kar netipično, odločili za skrajšanje etape.

To pomeni, da bo etapa namesto 185 dolga 155 kilometrov, zato pa se bo začela pozneje, kot je to predvidevala časovnica. Najboljši kolesarji na svetu se bodo na pot med Malemortom in Usselom podali ob 13.45, v cilju pa jih gre pričakovati ob 17.30. Zaključek ostaja nespremenjen, trasa bo namreč skrajšana v prvih stotih kilometrih, kjer bomo tako ali tako videli številne napade ubežnikov.