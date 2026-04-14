Vršič se vrača na dirko po Sloveniji, Roglič, kot kaže, ne

Dirka po Sloveniji in Vršič sta bila nekoč skorajda neločljiva pojma, v prvih dveh desetletjih naše edine etapne dirke si je večina zmagovalcev pot na vrh tlakovala na tem očaku. A organizatorji na čelu z direktorjem Bogdanom Finkom so kolesarska obzorja na Slovenskem nato širili na drugih prav tako zahtevnih in lepih klancih. Vrnitev je preprečevala tudi načeta cesta iz kranjskogorske smeri. Po njeni prenovi ni več ovir, Vršič se po 13 letih vrača na »slovenski tour«.

»Z Red Bullom Boro Hansgrohe naj bi prišel lani tretji s Toura Florian Lipowitz, z njim pa tudi naš Jan Tratnik. Zanju bo to priprava za Tour. Na drugi strani imamo tudi mladost Jakoba Omrzela, veliko bo kolesarjev iz drugih profesionalnih ekip, ki iščejo svoj prostor pod soncem,« pa je o njabolj zvenečih imenih povedal Fink.