    Kolesarstvo

    Vsak dan manj tekmecev Pogačarja, odpadel še eden največjih

    Nizozemski kolesarski as Mathieu van der Poel je sporočil, da ne bo nastopil na svetovnem prvenstvu v Ruandi, enako tudi Wout van Aert.
    Pogi želi vsaj še leto dni uživati v mavrični majici. Foto Marco Bertorello/AFP
    Pogi želi vsaj še leto dni uživati v mavrični majici. Foto Marco Bertorello/AFP
    Nejc Grilc
    20. 8. 2025 | 05:05
    Svetovno prvenstvo v kolesarstvu je le še dober mesec dni oddaljeno, favoriti za zmago so že začeli priprave na dirko v Ruandi, ki bo zahtevna z večih vidikov. Najprej zaradi nadmorske višine in drugačnega ozračja, seveda tudi zaradi dolge poti v Ruando, več kot 5000 višinskih metrov pa odvrača tekmece Tadeja Pogačarja.

    image_alt
    Biti Tadej Pogačar je lepo, ni pa lahko

    Že pred časom je Wout van Aert sporočil, da ga v Ruandi ne bo, zdaj mu je sledil še Mathieu van der Poel. Strokovnjaki si niso bili enotni, nekateri progo ocenjujejo kot pretežko za Nizozemca, drugi so specialistu za enodnevne dirke pripisovali možnosti za kolajno. Zdaj je jasno, da je ne bo lovil, nizozemski kapetan bo Thymen Arensman.

    »V mojem načrtu je, da odpeljem dirko Renewi Tour in se nato poskušam pripraviti na SP v gorskokolesarskem krosu. V prihodnje želim večkrat nastopiti na gorskem SP in tudi odpeljati nekaj dirk svetovnega pokala, je pa težko vse uvrstiti v koledar,« je odločitev pojasnil Van der Poel. 

    Tadej Pogačar na kriteriju v Komendi. Foto Črt Piksi
    Tadej Pogačar na kriteriju v Komendi. Foto Črt Piksi

    Glavni tekmec Pogačarja v boju za mavrično majico naj bi bil njegov rival Jonas Vingegaard, vsaj tako meni selektor danske reprezentance in nekdanji vrhunski pomočnik v šprintih Michael Morkov: »Jonas je na točki kariere, ko ga zanimajo le še velike zmage. To prvenstvo mu je pisano na kožo, dirka se na visoki nadmorski višini (med 1400 in 1700 metri nad morjem, op. p.) in njegovo telo se na to vrhunsko odziva. Trasa bi težko bila boljša.«

    Moška cestna dirka v Kigaliju bo na sporedu 28. septembra. 

