FOTO:Vsaka dirka se začne s kilometrom nič

Ljubljana - Slovenski ljubitelji kolesarstva odštevajo dneve do starta 107. Toura, ki se bo, če bo šlo vse po sreči, v soboto v Nici začel s Primožem Rogličem in Tadejem Pogačarjem v glavnih vlogah. Kolesarske užitke bodo poleg s spremljanjem napetih bojev na francoskih cestah tokrat lahko nadgradili s pogledom v zakulisje, ki ga vsak na svoj način predstavljata Lora Klinc in David Črmelj.Rogličeva življenjska sopotnica v svojem knjižnem prvencu Kilometer nič bralce vodi v ozadje zmage na lanski Vuelti, novinar nacionalne televizije pa se je lotil priprav številke ena na svetu na vrhunec te sezone in morda tudi njegove ...