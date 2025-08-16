Vse boljša Urška Žigart v rumeni majici

Slovenska kolesarka Urška Žigart (AG Insurance-Soudal) nadaljuje sanjski teden na dirki svetovne serije po Romandiji. Po drugem mestu na petkovem kronometru je 28-letnica tudi v današnji gorski etapi od Contheya do La Tzoumaza (123,2 km) zasedla drugo mesto – a tokrat z ogromnim nagradnim dodatkom: prevzela je rumeno majico vodilne.

Zmago dneva je pred domačimi navijači slavila Švicarka Elise Chabbey (FDJ-SUEZ), ki je Žigartovo prehitela za vsega tri sekunde. Na tretje mesto se je s šestsekundnim zaostankom uvrstila Nizozemka Yara Kastelijn (Fenix-Deceuninck), vse ostale tekmice so zaostale več kot minuto.

V skupnem seštevku ima Žigartova zdaj osem sekund prednosti pred Chabbey, Kastelijn zaostaja 13 sekund, na četrtem mestu pa je s 53 sekundami zaostanka še Španka Paula Blasi (UAE Team ADQ), zmagovalka petkove vožnje na čas. Za Žigartovo je to izenačitev največjega uspeha kariere na dirkah svetovne serije, saj je bila doslej najvišje peta v skupnem seštevku – junija letos na dirki po Švici.

Odločitev prinaša nedelja

Od Slovenk na Romandiji nastopa tudi Nika Bobnar (NEXETIS). Danes je bila 47., s skoraj 20-minutnim zaostankom, v skupni razvrstitvi pa drži 48. mesto. Dirka se je sicer začela s škandalom – še pred petkovim štartom so organizatorji zaradi spora glede GPS-sledilnikov diskvalificirali kar pet ekip, od tega štiri iz svetovne serije. Odločitev o končni zmagovalki bo padla v nedeljo, ko kolesarke čaka še 122,1 km dolga etapa v okolici Aigla, s štartom ob 10.10.