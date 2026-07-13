Vse, kar morate vedeti o velikem francoskem upu

Nič več ni tako, kot je bilo, pravijo kolesarji, ki dirkajo na največjih dirkah. Vrhunsko kolesarstvo se je v zadnjem desetletju, mogoče še bolj v zadnjih treh letih, korenito spremenilo. Priča smo fenomenalnim predstavam, ki sodijo v rubriko nemogoče je mogoče.

Ne, tokrat ne pišemo o Primožu Rogliču in Tadeju Pogačarju, ampak o francoskem vesoljčku, ki je poskrbel za največja pričakovanja francoskih navijačev in kolesarskih strokovnjakov.

Od kod prihaja Paul Seixas

Paul Seixas se je rodil 24. septembra 2006 v Lyonu. Njegova oče in mati, Emmanuel in Emmanuelle Seixas, sta oba mojstra karateja. Oče je tekmoval na visoki ravni in bil tudi francoski podprvak. Za kolesarstvo se je Paul začel zanimati šele pri osmih letih, ko je z dedkom spremljal dirko po Franciji. Starši so se sprva precej zadržano odzvali na njegovo željo po kolesarjenju, a jih je z vztrajnostjo in navdušenjem sčasoma prepričal. Pridružil se je klubu Lyon Sprint Evolution, kjer se je njegova kolesarska pot uradno začela. Med devetim in štirinajstim letom je hitro napredoval in redno zmagoval v svojih starostnih kategorijah.

Prvi uspehi v kolesarstvu

Leta 2021 je dosegel prvo večjo zmago, postal je francoski državni prvak na cesti v kategoriji mlajših mladincev. Hkrati je bil tudi podprvak v ciklokrosu. Leto kasneje je stopil še korak dlje in osvojil naslov državnega prvaka v ciklokrosu pri 16 letih. Uspehi so se nadaljevali v vseh starostnih kategorijah. Nastopil je tudi na mladinskem svetovnem prvenstvu na cesti in zasedel 25. mesto. V tem obdobju je začel posebej izstopati v klančarskih preizkušnjah ter zmagal na dirkah Junior Classique des Alpes in Junior Classic Region Sud.

Mladinski preboj na svetovni ravni

Seixas je že zgodaj veljal za enega najbolj nadarjenih francoskih kolesarjev, a svetovna pozornost je prišla, ko je začel dosegati rezultate tudi na mednarodni ravni. Zmagal je na etapni dirki Giro della Lunigiana, italijanski preizkušnji za 17- in 18-letnike, kjer so v preteklosti slavili tudi zvezdniki, kot so Remco Evenepoel, Tadej Pogačar in Matej Mohorič. Postal je šele tretji Francoz z zmago na tej dirki, po Lennyju Martinezu in Leu Bisiauxu. Leta 2024 je bil tretji na mladinskem evropskem prvenstvu na cesti, nato pa je vpisal zgodovinski dosežek kot prvi Francoz z naslovom mladinskega svetovnega prvaka v kronometru. Zanj so se začeli resno zanimati številni klubi, na koncu je podpisal pogodbo z ekipo Decathlon AG2R La Mondiale, in to že pri 17 letih.

FOTO: Loic Venance Afp

Prvi koraki med profesionalci

Seixas je hitro dokazal, da uspehi v mladinski konkurenci niso bili naključje. Že v svoji prvi sezoni med (mlajšimi) člani je nanizal vrsto uvrstitev med najboljših deset. Na dirki po Lombardiji 2025 je zasedel sedmo mesto, za Pogačarjem in Evenepoelom, ki sta zasedla prvi mesti.

Na francoskem državnem prvenstvu v kronometru je bil tretji, na dirki Paris–Camembert je izgubil le proti Landerju Loockxu. Njegov največji dosežek v prvi profesionalni sezoni je bila bronasta kolajna na evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu, kjer je še enkrat dokazal, da se lahko meri z najboljšimi. Bil je tudi del francoske ekipe, ki je na svetovnem prvenstvu v ekipnem kronometru zaostala le pet sekund za prvo Avstralijo.

Paul Seixas se boji okužb, vročino pa dobro prenaša. FOTO: Anne-christine Poujoulat Afp

Preboj v elitno konkurenco

V začetku leta je Seixas na dirki po Algarveju osvojil drugo mesto v skupnem seštevku, potem ko je dobil drugo etapo. Največ pozornosti pa je pritegnil na svoji prvi klasiki Strade Bianche, kjer je zasedel drugo mesto za Tadejem Pogačarjem. Najdlje je slovenskemu šampionu sledil tudi na dirki Liege–Bastogne–Liege.

V tej sezoni je zmagal še na Ardeche Classicu, nato pa se odpravil na dirko v Baskiji, kjer je zmagal v skupnem seštevku. Zmagal je v treh etapah od šestih in pobral štiri majice. Florian Lipowitz je bil drugi z zaostankom 2:30. Roglič je bil 16. z zaostankom 22:54.

Francoski up za Tour de France

Glede na njegovo narodnost se seveda postavlja veliko vprašanje: ali lahko Paul Seixas prekine dolgo čakanje Francije na domačega zmagovalca Toura? Že letos?