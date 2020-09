Vsi za enega, eden za vse

Spremljamo v živo

Slovenska reprezentanca: Tadej Pogačar, Jan Polanc, Luka Mezgec, Jan Tratnik, Jani Brajkovič, Luka Pibernik, Domen Novak in Primož Roglič. Selektor: Andrej Hauptman

Luka Pibernik, Domen Novak, Tadej Pogačar. FOTO: Vid Ponikvar /Sportida

Dirka se začne ob 10:00***Imola - Letošnja kolesarska sezona ima popolnoma spremenjen urnik, vendar svetovno prvenstvo se drži svojega prvotnega datuma, spremenjen je samo kraj dogajanja, namesto v Švici, je svetovno prvenstvo v Imoli v Italiji.Prvenstvo je močno okrnjeno, saj tekmujeta samo elitni ženska in moška kategorija v posamični vožnji na čas in na cestni dirki. Vse mlajše kategorije so prikrajšane za letošnje svetovno prvenstvo, za kar se mora svetovni kolesarski zvezi (UCI) pripisati ogromen minus.Današnja dirka je krožna, dolga je 258,2 kilometra, premagati bodo morali kar 5500 višinskih metrov. Štart in cilj je na avtomobilski steziin. Krog je dolg 28,8 kilometra. Krog skoraj nima ravnine, sami vzponi, spusti in ovinki, prvi klanec na Mazzoleno je dolg 2,8 kilometra, njegov povprečni naklon je 5,9-odstoten, najhujša strmina pa je 13-odstotna. Drugi klanec Gallisterna je še strmejši, dolg 2,7 kilometra, povprečen naklon je 6,4-odstoten, največja strmina je 14-odstotna. Vrh Gallisterne je 12 kilometrov od cilja.Letos je koronavirus dobro premešal urnik dirk in zgodilo se je, da imamo svetovno prvenstvo, namesto ob samem koncu sezone, sredi sezone; po dirki po Franciji, pred dirko po Italiji in Španiji, ter pred vsemi spomladanskimi klasikami. Torej iz tega sledi, da je večina kolesarjev v najboljši pripravljenosti sploh.V prejšnjih sezonah, torej brez koronavirusa, je bilo podobno, vendar kolesarjev nista čakali tako pomembni tritedenski dirki, kot sta Giro in Vuelta in sploh še vse spomladanske klasike.Prej je veljalo, da so kolesarji počili po julijskem Touru in se pripravili za jesensko Vuelto, svetovno prvenstvo in Lombardijo, ki je bila zadnja klasika v letu. Podobno so naredili tisti, ki so vozili Giro. Po njem so imeli pavzo, nekateri so dirkali tudi na Touru in potem se pripravili na jesen.Če pa damo roko na balanco in napišem odkrito, na svetovnih prvenstvih in jesenskih dirkah z Lombardijo na čelu so se najbolj podili kolesarji, ki so lovili zadnje možnosti za rezultatsko rešitev sezone. Tisti, ki je v spomladanskem in poletnem času bil odličen ali vsaj dober, je bil jeseni že na počitnicah.Zato imamo letos priložnost opazovati zelo zanimiv položaj, iz katerega se bo prav gotovo razvila imenitna dirka v Imoli. Kdo je boljši? Ali tisti, ki so v top formi za prihajajoči Giro, ki se začne že 3. oktobra, ali tisti, ki so ravno zaključili s Tourom? Če pogledamo na stavnice je prvih 10 favoritov naslednjih:Torej večina iz pravkar končanega Toura.Pozabljeni pa so nekateri, ki so dirkali med Tourom na nekaterih drugih dirkah in pokazali izvrstno formo. Vendar tu se postavi vprašanje, kdo izmed teh, ki so dirkali na vzporednih dirkah in tistih, ki so se na višini pripravljali za Giro, lahko zmaga na dirki, ki ima 5000 višincev? SamoOstanejo še favoriti, kot so:, mogočein končnoDa, 5000 višincev je bolj pomembno od 258-kilometrov, kolikor je dolžina dirke na svetovnem prvenstvu. Torej? Če ne zmagaoz., sta najbrž velika favoritaali