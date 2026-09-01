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Kolesarstvo

Vuelta 2026, 10. etapa: kako se bodo po dnevu odmora obračale Rogličeve noge?

Po dnevu odmora je na dirki po Španiji na vrsti nova razgibana etapa. Bosta Jakob Omrzel in Primož Roglič nadaljevala v enakem slogu?
Profil desete etape dirke po Španiji. FOTO: Informatika/Delo
Galerija
Profil desete etape dirke po Španiji. FOTO: Informatika/Delo
M. Ru.
1. 9. 2026 | 05:00
1:29
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Dirka po Španiji, 10. etapa: Alcaraz - Elche de la Sierra (184,7 km)

Deseta etapa bo dolga 184,5 kilometra in bo potekala po neprestano razgibanem terenu. Ker na štartu ne bo resne ekipe, ki bi nadzirala potek dirke, si gre obetati hudega boja za preboj v beg. Vse bo odvisno od tega, kako se bodo odločili pri Vismi Lease a Bike. Če si Matthew Brennan želi šprintati, bodo nadzorovali ritem zanj, če bo kapetan Wout van Aert, se bodo želeli znebiti ostalih hitrašev, prav lahko pa bi se zgodilo, da bodo kakšnega njihovega kolesarja poslali v pobeg. 

V kolikor bomo videli šprint glavnine, gre opozoriti še na Bryana Coquarda (Cofidis), Kadena Grovesa (Alpecin Premier Tech) in Jordija Meeusa (Red Bull Bora Hansgrohe). Morda do priložnosti pride tudi Matevž Govekar, čeprav bi pri Bahrain Victorious utegnil šprintati tudi Pau Miquel. 

Spremljajte dirko po Španiji na delo.si. 

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