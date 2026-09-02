Vuelta 2026, 11. etapa: Roglič si želi mirnega dne

Dirka po Španiji, 11. etapa: Cartagena - Lorca (153 km)

Enajsta etapa bo dolga 151,3 kilometra in bo ena lažjih na letošnji dirki po Španiji. Čeprav bodo premagali približno 1400 višinskih metrov, bi lahko videli šprint glavnine. Glavna ovira za težke kolesarje bo vzpon na Morrion de Totana (7,8 km, 4,5 %), ki se konča dobrih 30 kilometrov pred ciljem.

Ekipe šprinterjev, ki znajo priti čez klance, se bodo zagotovo želele znebiti Jordija Meeusa (Red Bul Bora Hansgrohe), Kadena Grovesa (Alpecin Premier Tech) in podobnih, zagotovo pa bodo etapo skušali pripeljati do skupinskega šprinta. Brennan ali van Aert?

Etapa se bo sicer začela v znanem turističnem mestu. Cartagena je namreč pomembno pristaniško mesto na jugovzhodu Španije z več kot 2000-letno zgodovino, saj so ga ustanovili Kartažani, pozneje pa je bilo pomembno rimsko središče. Cilj bo v Lorci, ki pa ni povezana z znamenitim pesnikom.

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