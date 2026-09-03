Vuelta 2026, 12. etapa: pred Rogličem in Omrzelom je nov velik izziv

Dirka po Španiji, 12. etapa: Vera - Calar Alto (167 km)

Dvanajsta etapa bo dolga 166,6 kilometra in bo prinesla prvi veliki gorski obračun drugega tedna. O zmagovalcu bosta odločala dva dolga in zahtevna vzpona: Alto de Velefique in zaključni vzpon do astronomskega observatorija Calar Alto.

Vzpon na Calar Alto, kjer stoji največji astronomski observatorij na evropski celini, meri 15,5 kilometra s povprečnim naklonom šest odstotkov. Prva dva kilometra sta najtežja z nakloni okoli 12 odstotkov, nato pa se cesta izmenjuje med krajšimi spusti, ravninskimi odseki in novimi klanci.

Neenakomeren zaključni vzpon ne bi smel ustrezati Avstrijcu Felixu Gallu (Decathlon CMA CGM), Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe) je po poškodbi manjša uganka, Enric Mas (Movistar) pa je še vedno dobro pripravljen. Lahko Jakob Omrzel vnovič opozori nase?

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