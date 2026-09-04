Vuelta 2026, 13. etapa: tokrat ognjemet ubežnikov

Dirka po Španiji, 13. etapa: Almuñécar - Loja (193 km)

Trinajsta etapa bo dolga 192,8 kilometra. Gre za zahtevno hribovito etapo, v kateri bo večina vzponov skoncentrirana v prvih 84 kilometrih, zaključek pa bo potekal po ravnini. Edina izjema je vzpon na Puerto de Granada (6,5 km, 6,2 %), ki se konča okrog 40 kilometrov pred ciljem.

Zadnjih 11,5 kilometra proti Loji bo povsem ravninskih, zato bi lahko o etapni zmagi odločal sprint manjše skupine, verjetno pa bomo videli tudi močan pobeg. Morda bo to prava priložnost za preostale slovenske kolesarje, ki so večinoma v vlogah pomočnikov? Roglič in Omrzel si zagotovo želita mirnega dne.

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