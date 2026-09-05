Vuelta 2026, 14. etapa: epski spopad favoritov na zahtevnem vzponu

Dirka po Španiji, 14. etapa: Jaén - Sierra de la Pandera (155 km)

Štirinajsta etapa bo dolga 154,5 kilometra in bo ena ključnih gorskih etap letošnje Vuelte. Začela se bo v Jaénu, ki vsako leto gosti prestižno špansko klasiko, ki poteka po makadamskih odsekih. Ravninskih odsekov skoraj ne bo, vse pa se bo končalo z zahtevnim vzponom na Sierro de la Pandera.

Vzpon meri 8,4 kilometra s povprečnim naklonom 7,8 odstotka. Najtežji kilometer doseže kar 12 odstotkov, cesta pa se vije skozi pusto skalnato pokrajino. Tik pred ciljem sledi krajši spust, nato pa še zadnji strmi odsek do ciljne črte.

Med favoriti ne gre pričakovati zelo veliko taktiziranja, saj bo na strmem vzponu še bolj vidna morebitna utrujenost. Drugi teden namreč prihaja h koncu in kolesarji, ki na dirko niso prišli v optimalni formi, mednje spada tudi Roglič, bi lahko začeli čutiti kilometre.

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