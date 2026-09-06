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Kolesarstvo

Vuelta 2026, 15. etapa: igra prestolov za rdečo majico

V Córdobi si obetamo velikega spektakla. Na razgibani etapi, ki spominja na kakšno klasiko, lahko pričakujemo tudi napade favoritov za visok rezultat.
Profil 15. etape dirke po Španiji. FOTO: La Vuelta
Galerija
Profil 15. etape dirke po Španiji. FOTO: La Vuelta
M. Ru.
6. 9. 2026 | 05:00
1:30
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Dirka po Španiji, 15. etapa: Palma del Río - Córdoba (190 km)

Petnajsta etapa bo dolga 189,7 kilometra in bo kolesarje popeljala skozi vroče osrčje Andaluzije. Trasa vsebuje približno 2800 višinskih metrov in spominja na razplet etape v Córdobi iz leta 2024. V slikovitem kraju, kjer so snemali tudi znano serijo Igra prestolov, je nazadnje slavil Wout van Aert, ki bo tudi tokrat eden izmed glavnih pretendentov za preboj v beg. 

Večji del dneva bo karavana vozila po značilni andaluzijski pokrajini med oljčnimi nasadi. Vzpona Puerto de Mojón Blanco in Alto Villaviciosa de Córdoba sta dovolj dolga, da utrudita noge šprinterjev, ki danes ne bodo spredaj. Spet bi lahko zasijali ubežniki, hkrati pa bomo mogoče videli tudi kakšno razliko med favoriti za visok skupni izid. 

Spremljajte dirko po Španiji na delo.si.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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