Vuelta 2026, 16. etapa: Kolumb je začel pot v Ameriko, Roglič pa v rdečo majico

Dirka po Španiji, 16. etapa: Cortegana - La Rábida, (181 km)

Šestnajsta etapa bo dolga 181,1 kilometra. Prva polovica trase bo razgibana in hribovita, druga pa skoraj povsem ravninska, a šprinterske ekipe bodo povsem nadzorovale potek etape, da bodo težji fantje končno prišlo do prave, čiste priložnosti brez predhodnih vzponov.

Cilj bo pri samostanu La Rábida v kraju Palos de la Frontera, od koder je Krištof Kolumb leta 1492 začel svoje zgodovinsko potovanje proti Ameriki. Če bo o zmagovalcu odločal sprint, bo pomembno pravilno odmeriti moč, saj se zadnji kilometer rahlo vzpenja. Glavni kandidat za zmago je vnovič član Visme-Lease a Bike Matthew Brennan, ki se je pred dnevi oglasil zaradi hude vročine.

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