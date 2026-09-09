Vuelta 2026, 17. etapa: še zadnje dejanje šprinterjev, Roglič upa na miren dan

Dirka po Španiji, 17. etapa: Dos Hermanas - Sevilla (185 km)

Sedemnajsta etapa bo dolga 185 kilometrov in bo z vsega 900 višinskimi metri najlažja etapa letošnje dirke po Španiji. Vse kaže na klasičen množični sprint.

Kolesarji bodo startali v predmestju Seville Dos Hermanas, nato pa opravili dolg krog proti jugu in vzhodu Andaluzije, preden se bodo vrnili v prestolnico pokrajine. Na trasi ni niti enega resnejšega vzpona.

Glavni favorit za zmago je Matthew Brennan, danes mu bo v Vismi Lease a Bike pomagal Wout van Aert. Opozorimo še na Jordija Meeusa (Red Bull Bora Hansgrohe), Bryana Coquarda (Cofidis), do priložnosti bi lahko prišel tudi Matevž Govekar (Bahrain Victorious), ki včeraj sicer ni bil v dobrem položaju.

Morda bomo spet videli tudi nekaj bočnega vetra, ki bi lahko poskrbel za hiter in kaotičen dan, zagotovo pa se bo odpeljal močan pobeg.

Spremljajte dirko po Španiji na delo.si.