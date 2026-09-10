Vuelta 2026, 18. etapa: ura resnice za Primoža Rogliča (ŠTARTNI ČASI)

Dirka po Španiji, 18. etapa: El Puerto de Santa María–Jerez de la Frontera (32,5 km)

Osemnajsta etapa bo drugi in zadnji posamični kronometer letošnje Vuelte. Trasa bo dolga 32,5 kilometra, premagala pa bo le 169 višinskih metrov, zato bo hitra. Start bo v obmorskem mestu El Puerto de Santa María ob Cadiškem zalivu.

Po nekaj uvodnih zavojih bodo kolesarji večino časa vozili po hitrih in širokih cestah, kjer bo odločala predvsem moč. Edina tehnično zahtevnejša točka bo zavoj pri kraju El Portal po približno 13 kilometrih vožnje, nato bo sledil nov dolg odsek, primeren za največje specialiste za vožnjo na čas.

Koliko časa bo Primož Roglič pridobil proti Enricu Masu? Lahko zaostanek za konkurentom Oscarjem Onleyjem zmanjša tudi Jakob Omrzel? Favoriti za zmago so še Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), Stefan Küng (Tudor), Bruno Armirail (Visma Lease a Bike), Ethan Hayter (Soudal Quick-Step) ter Ivan Roméo (Movistar).

Štartni časi pomembnejših kolesarjev:

Domen Novak (UAE Emirates) 14.10

Matevž Govekar (Bahrain Victorious) 14.15

Roman Jermakov (Bahrain Victorious) 14.40

Gal Glivar (Alpecin Premier Tech) 14.54

Stefan Küng (Tudor) 15.37

Wout van Aert (Visma Lease a Bike) 15.50

Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) 16.43

Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) 16.45

Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe) 16.51

Felix Gall (Decathlon CMA CGM) 16.53

Enric Mas (Movistar) 16.55

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