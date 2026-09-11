Vuelta 2026, 19. etapa: Roglič mora nujno poskusiti z napadom

Dirka po Španiji, 19. etapa: Vélez-Málaga–Peñas Blancas (210 km)

Uvodni kilometri 19. etape so razmeroma mirni, prvi kategorizirani vzpon je na vrsti po 75 kilometrih. Puerto de Las Abejas je dolg 14,4 kilometra in ima povprečni 4,3-odstotni naklon. Po spustu sledi Puerto de los Empedrados (7,1 kilometra, 5,8-odstotni naklon).

Dolg spust kolesarje pripelje v Rondo, kjer se spopadejo s 15-kilometrskim, a položnim vzponom na Puerto Cerro Mojón. Po spustu do sredozemske obale se zadnji klanec začne skorajda na plaži. V 19 kilometrih do Peñas Blancas se cesta dvigne z morske gladine na 1270 metrov.

Če danes ne napade, Primožu Rogliču ostane le še jutrišnja peklenska etapa. Veliko pa bo vidnega že iz načina dirkanja, preprosto mora vsaj poskusiti z napadom, če želi zmagati. Zaostaja 1:37 za Enricom Masom (Movistar), nevaren bo tudi Felix Gall (Decathlon CMA CGM), medtem ko bo Jakob Omrzel napadel Oscarja Onleyja v boju za belo majico.

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