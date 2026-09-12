Vuelta 2026, 20. etapa: še zadnja priložnost za Primoža Rogliča

Dirka po Španiji, 20. etapa: La Calahorra–Collado del Alguacil, (187 km)

Dvajseta etapa je nekoliko drugačna od prvotno začrtane. Zemeljski plazovi, ki so jih februarja povzročile hude vremenske razmere na tem območju, so poškodovali dostopno cesto do vzpona Alto de Hazallanas. Zaradi tega vzpon ne izpolnjuje več zahtevanih varnostnih pogojev za izvedbo dirke.

Da bi trasa ostala čim bolj zvesta prvotnemu načrtu, so se organizatorji v sodelovanju z lokalnimi oblastmi odločili, da vzpon na Alto de Hazallanas nadomestijo s premiernim vzponom na Puerto de El Duque.

Sprememba ohranja bistvo, zahtevnost in izziv predzadnje etape, saj je profil nove trase skoraj enak prvotno načrtovanemu. Novi vzpon si z načrtovanim deli tudi zaključni del. Po tej spremembi bodo kolesarji dvakrat premagali Puerto de El Purche in enkrat Puerto de El Duque, nato pa jih bo čakal še zaključni vzpon na premierni Collado del Alguacil.

Dolžina etape bo ostala skoraj nespremenjena, skupna zahtevnost in težavnost pa bosta primerljivi s traso, ki so jo organizatorji predstavili decembra. Obetamo si gigantskih razlik ter napadov od daleč. Bo kdo z roba deseterice iz obupa poskusil narediti razliko?

Spremljajte dirko po Španiji na delo.si.