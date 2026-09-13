Vuelta 2026, 21. etapa: Španci so prekopirali Montmartre, ne bo lahko

Dirka po Španiji, 21. etapa: Granada–Granada (99 km)

Zadnja etapa bo dolga slabih 100 kilometrov in bo povsem drugačna od tradicionalnih zaključkov tritedenskih dirk. Namesto ravninskega sprinta organizatorji pripravljajo razgiban zaključek po ulicah Granade.

Kolesarji bodo petkrat odpeljali mestni krog, na katerem jih vsakič čaka kilometer dolg tlakovan vzpon s povprečnim naklonom 7,3 odstotka ob vznožju znamenite Alhambre. Ob zadnjem prehodu bo cilj postavljen tik pod vrhom vzpona. Če razlike v skupnem seštevku ne bodo velike, bi lahko tudi zadnji dan še vplival na končni razplet dirke po Španiji 2026.

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