Vuelta 2026, četrta etapa: bo Tadej Pogačar napadel?

Dirka po Španiji, četrta etapa: Andorra la Vella - Andorra la Vella (104 km)

Četrta etapa bo že ena ključnih preizkušenj prvega tedna. Na zgolj 104 kilometrih so organizatorji pripravili izredno zahtevno traso s štirimi velikimi vzponi in spustom proti cilju v Andorri la Velli. Če se je Vuelta začela v Monaku, kjer prebiva veliko profesionalcev, pa se sedaj seli proti prestolnici te žepne države, kjer med sezono domuje še več kolesarjev.

Že takoj po startu se bo cesta postavila pokonci. Prvi vzpon bo Port d'Envalira, dolg kar 25 kilometrov s povprečnim naklonom pet odstotkov, pri čemer najstrmejši odseki dosežejo 11 odstotkov.

Po dolgem spustu bo sledil zahtevni Collada de Beixalis. Vzpon je dolg 6,7 kilometra, povprečni naklon znaša 8,5 odstotka, na najstrmejših delih preseže 16 odstotkov. Kmalu zatem bo sledil še Coll d'Ordino, dolg 9,8 kilometra s povprečnim naklonom 7,1 odstotka.

Do cilja bo po vrhu ostalo še dobrih 25 kilometrov, večinoma po spustu, vendar bodo organizatorji pripravili še zadnjo past. Tik pred prihodom v Andorro la Vello bodo morali kolesarji premagati Alto de la Comella (4,2 km; 8,1 odstotka).

Glavni favoriti za visok skupni seštevek še niso imeli priložnosti pokazati svoje pripravljenosti. Danes bomo zagotovo videli prve resne napade, morda se bo preizkusil tudi Tadej Pogačar (UAE Emirates), dejstvo pa je, da bo marsikdo zašel v hude težave. Za visok skupni rezultat se potegujeta tudi Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe) in Jakob Omrzel (Bahrain Victorious), ki sta včeraj do prekinitve vozila zelo dobro.

Spremljajte dirko po Španiji na delo.si.