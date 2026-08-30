Vuelta 2026, deveta etapa: brez Pogačarja bo vse drugače

Dirka po Španiji, deveta etapa: La Vila Joiosa - Alto de Aitana (187 km)

Nedelja, 30. avgusta – Deveta etapa bo ena najtežjih prvega tedna. Na 187,4 kilometra dolgi trasi bodo kolesarji premagali skoraj 5000 višinskih metrov, zaključek pa bo na znamenitem vzponu Alto de Aitana.

Zadnji vzpon na Alto de Aitana je prava gorska preizkušnja. Skupaj meri 21,2 kilometra s povprečnim naklonom 5,9 odstotka. Zadnjih 6,6 kilometra je še zahtevnejših, saj povprečni naklon naraste na 7,8 odstotka. Zaključni del poteka po vojaški cesti, ki je sicer zaprta za javni promet.

Na Aitani na dobrih 1500 metrih nad morjem je Vuelta nazadnje gostovala pred desetimi leti, ko je etapno zmago osvojil Francoz Pierre Latour, sedaj tekmovalno že upokojen. To bo zadnji dirkalni dan pred dnevom počitka, zato rezerv med kolesarji ne bo.

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