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Kolesarstvo

Vuelta 2026: etape, rezultati v živo, vrstni red in analize

Dirka po Španiji 2026: tabela za podrobno spremljanje kolesarske dirke po Španiji, na kateri bo Tadej Pogačar lovil svojo prvo skupno zmago.
Takole sta Primož Roglič in Tadej Pogačar leta 2019 stala na stopničkah Vuelte, družbo jima je delal prekaljeni Alejandro Valverde. Lahko tudi letos ponovita velik uspeh in oba stopita na zmagovalni oder? FOTO: Oscar Del Pozo/AFP
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Takole sta Primož Roglič in Tadej Pogačar leta 2019 stala na stopničkah Vuelte, družbo jima je delal prekaljeni Alejandro Valverde. Lahko tudi letos ponovita velik uspeh in oba stopita na zmagovalni oder? FOTO: Oscar Del Pozo/AFP
M. Ru.
18. 8. 2026 | 05:00
3:25
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Prvič po letu 2019 bo na dirko po Španiji prišel Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki se bo na praktično domačih monaških cestah podal v lov na še zadnji manjkajoči košček v mozaiku tritedenskih dirk – rdečo majico. Na štartu bo tudi Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe), ki bo navkljub slabši pripravi zaradi padca lovil peto skupno zmago. 

Nastopilo bo kar sedem (???) Slovencev. V spodnji tabeli poiščite napoved, profil, rezultate in analizo za vsak dan posebej. Etape bomo spremljali v živo.

Etapa v živo Profil etape Zmagovalec Vodilni
1. Monako–Monako (9,4 km) kronometer    
2. Monako–Manosque (214,3 km) hribovita    
3. Guissan-Aude–Font Romeu (174 km) gorska    
4. Andorra la Vella–Andora la Vella 104,8 km) gorska    
5. Falset–Terres de l'Erbre (173,3 km) hribovita    
6. Alcossebre–Castellón de la Plana (177,4 km) gorska    
7. Vall d'Alba–Aramón Valdelinares (149,8 km) gorska    
8. Pucol–Xeraco (171 km) hribovita    
9. La Vila Joiosa–Alto de Aitana (187,4 km) gorska    
10. Alcaraz–Elche de la Sierra (184,7 km) hribovita    
11. Cartagena–Lorca (151,3 km) hribovita    
12. Vera–Calar Alto (166,6 km) gorska    
13. Almuñécar–Loja (192,8 km) hribovita    
14. Jaén–Sierra de la Pandera (154,5 km) gorska    
15. Palma del Rio–Cordoba (189,7 km) hribovita    
16. Cortegana–Palos de la Frontera (181,1 km) ravninska    
17. Dos Hermanas–Sevilla (185 km) ravninska    
18. El Puerto de Santa Maria–Jerez de la Frontera (32,1 km) kronometer    
19. Vélez-Málaga–Peñas Blancas (210,8 km) gorska    
20. La Calahorra–Collado de Alguacil (186,8 km) gorska    
21. Granada–Granada (112 km) hribovita    

Tadeju Pogačarju bo v ekipi Emiratov pomagal Domen Novak, pri Alpecin Premier Techu pa si v pobege želi priti Gal Glivar. Državni prvak Roman Jermakov bo pri Bahrain Victoriousu opravljal vlogo pomočnika Santiagu Buitragu in Jakobu Omrzelu, ki bo nastopil na svoji prvi dirki po Španiji. V moštvu Bahrain Victorious bo kakšen dober rezultat v šprinterskih zaključkih lovil še Matevž Govekar. 

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