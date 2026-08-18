Vuelta 2026: etape, rezultati v živo, vrstni red in analize

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Prvič po letu 2019 bo na dirko po Španiji prišel Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki se bo na praktično domačih monaških cestah podal v lov na še zadnji manjkajoči košček v mozaiku tritedenskih dirk – rdečo majico. Na štartu bo tudi Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe), ki bo navkljub slabši pripravi zaradi padca lovil peto skupno zmago.
Nastopilo bo kar sedem (???) Slovencev. V spodnji tabeli poiščite napoved, profil, rezultate in analizo za vsak dan posebej. Etape bomo spremljali v živo.
|Etapa v živo
|Profil etape
|Zmagovalec
|Vodilni
|1. Monako–Monako (9,4 km)
|kronometer
|2. Monako–Manosque (214,3 km)
|hribovita
|3. Guissan-Aude–Font Romeu (174 km)
|gorska
|4. Andorra la Vella–Andora la Vella 104,8 km)
|gorska
|5. Falset–Terres de l'Erbre (173,3 km)
|hribovita
|6. Alcossebre–Castellón de la Plana (177,4 km)
|gorska
|7. Vall d'Alba–Aramón Valdelinares (149,8 km)
|gorska
|8. Pucol–Xeraco (171 km)
|hribovita
|9. La Vila Joiosa–Alto de Aitana (187,4 km)
|gorska
|10. Alcaraz–Elche de la Sierra (184,7 km)
|hribovita
|11. Cartagena–Lorca (151,3 km)
|hribovita
|12. Vera–Calar Alto (166,6 km)
|gorska
|13. Almuñécar–Loja (192,8 km)
|hribovita
|14. Jaén–Sierra de la Pandera (154,5 km)
|gorska
|15. Palma del Rio–Cordoba (189,7 km)
|hribovita
|16. Cortegana–Palos de la Frontera (181,1 km)
|ravninska
|17. Dos Hermanas–Sevilla (185 km)
|ravninska
|18. El Puerto de Santa Maria–Jerez de la Frontera (32,1 km)
|kronometer
|19. Vélez-Málaga–Peñas Blancas (210,8 km)
|gorska
|20. La Calahorra–Collado de Alguacil (186,8 km)
|gorska
|21. Granada–Granada (112 km)
|hribovita
Tadeju Pogačarju bo v ekipi Emiratov pomagal Domen Novak, pri Alpecin Premier Techu pa si v pobege želi priti Gal Glivar. Državni prvak Roman Jermakov bo pri Bahrain Victoriousu opravljal vlogo pomočnika Santiagu Buitragu in Jakobu Omrzelu, ki bo nastopil na svoji prvi dirki po Španiji. V moštvu Bahrain Victorious bo kakšen dober rezultat v šprinterskih zaključkih lovil še Matevž Govekar.
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