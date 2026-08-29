Vuelta 2026, osma etapa: bitka ubežnikov, miren dan za Pogačarja in Rogliča

Dirka po Španiji, osma etapa: Puçol–Xeraco, (171 km)

Osma etapa s ciljem v Xeracu ima na papirju zgolj 1280 višincev in je na prvi pogled ena izmed redkih priložnosti za šprinterje. A če se bolj poglobimo v profil, vidimo, da kolesarje okrog 30 kilometrov pred ciljem čaka vzpon na Puerto de Barx, 8,6 kilometra dolg vzpon s povprečnim naklonom 3,8 odstotka.

Težki so predvsem prvi štirje kilometri, kjer je povprečni naklon šest odstotkov, zato šprinterji verjetno ne bodo preživeli selekcije. Resda jih nato čakata še spust in ravnina do Xeraca, obmorskega mesta v bližini Valencie, a številni so mnenja, da nas čaka dan, namenjen ubežnikom. Teh bo kar veliko, saj so razlike po tretjini dirke velike, priložnost za dokazovanje pa je dobilo bore malo kolesarjev.

Glavni favoriti upajo na miren dan, morda bodo priložnost za dokazovanje dobili tudi njihovi pomočniki, tudi Tadej Pogačar bi lahko v ekip UAE Emirates proste roke ponudi komu izmed kolegov. Če se bo za zmago pomerila glavnina, bomo na vzponu na Puerto de Barx videli veliko napadov, prav gotovo pa glavnina v cilju ne bo prav velika.

V bitki za pobeg bi lahko konkurirala Roman Jermakov (Bahrain Victorious) ali Gal Glivar (Alpecin Premier Tech), če bomo videli šprint glavnine, pa bo imel pomembno vlogo Matevž Govekar (Bahrain Victorious).

Spremljajte dirko po Španiji na delo.si.