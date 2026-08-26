Vuelta 2026, peta etapa: šprinterji bodo v lovu na novo priložnost zelo trpeli

Dirka po Španiji, peta etapa: Falset - Roquetes (173 km)

Peta etapa bo dolga 173,4 kilometra in bo po izjemno zahtevnem dnevu v Andori nekoliko lažja. Kljub približno 1700 višinskim metrom bi morala ustrezati predvsem sprinterjem. Začetek bo potekal po spustu, nato bo sledil razgiban teren z dolgimi ravninskimi odseki.

Približno 50 kilometrov pred ciljem se bodo začeli krajši vzponi, najprej 2,9 kilometra dolg klanec s povprečnim naklonom 5,7 odstotka, nato pa še dva podobna vzpona. Edini kategorizirani vzpon v zaključku bo Alto de Paü​ls, dolg 3,5 kilometra s povprečnim naklonom 7,2 odstotka, medtem ko najstrmejši odseki dosežejo 12,2 odstotka.

Vrh vzpona bo približno 24 kilometrov pred ciljem. Po spustu bodo imeli sprinterji, ki bodo morebiti izgubili stik z glavnino, še okoli deset kilometrov časa, da se vrnejo v ospredje in se vključijo v boj za etapno zmago. Če bo glavnina ostala skupaj, lahko v Roquetesu pričakujemo prvi klasični šprinterski obračun letošnje dirke po Španiji.

Verjetno bo kakšna ekipa, ki nima pravega šprinterja, na klančkih pred spustom proti Roquetesu poskušala razbiti glavnino ter se znebiti nekaterih težjih kolesarjev. Ker pa so po dveh težjih dneh razlike v skupnem seštevku že velike, pa si lahko obetamo tudi hudega boja za pobeg, saj je povsem možno, da uspejo tudi napadalci.

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