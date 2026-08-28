Vuelta 2026, sedma etapa: hud boj za beg in nov obračun favoritov

Dirka po Španiji, sedma etapa: Vall d'Alba - Aramón Valdelinares (149,8 km)

Sedma etapa bo dolga 149,8 kilometra in se bo končala v smučarskem središču Valdelinares. Organizatorji so pripravili skoraj 3500 višinskih metrov, pri čemer bo zadnjih 50 kilometrov skoraj neprekinjeno potekalo navkreber.

Dvajset kilometrov pred ciljem bodo kolesarji prečkali še nekategoriziran klanec, dolg 3,4 kilometra s povprečnim naklonom 6,6 odstotka, ki se bo neposredno nadaljeval na Puerto de San Rafael. Ta meri 9,5 kilometra, povprečni naklon znaša 4,4 odstotka, zadnjih 1,7 kilometra pa se cesta postavi na sedem odstotkov.

Po kratkem spustu sledi še zaključni vzpon do smučarskega središča Valdelinares na 1961 metrih nadmorske višine. Ciljni klanec je dolg 8,3 kilometra s povprečnim naklonom 6,5 odstotka. Valdelinares je Vuelta obiskala že dvakrat. Leta 2005 je slavil Roberto Heras, leta 2014 pa Winner Anacona.

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