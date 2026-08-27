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Kolesarstvo

Vuelta 2026, šesta etapa: bo Pogačar danes napadel?

Dirka po Španiji: pred nami je nadvse razburljiva etapa, katere vrhunec bo vzpon na Puerto el Bartolo.
Šesta etapa dirke po Španiji. FOTO: La Vuelta
Galerija
Šesta etapa dirke po Španiji. FOTO: La Vuelta
M. Ru.
27. 8. 2026 | 05:00
1:41
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Dirka po Španiji, šesta etapa: Alcossebre–Castellón (177 km)

Šesta etapa bo dolga 177,4 kilometra, na njej pa približno 3000 višinskih metrov. Posebnost dneva bo zaključni vzpon na Puerto El Bartolo, kjer bodo morali kolesarji premagati tudi 3,1 kilometra dolg makadamski odsek z izjemno zahtevnim povprečnim naklonom 10,8 odstotka.

Gre za etapo, na kateri bi lahko videli napade favoritov za skupno zmago, hkrati pa bo makadamski odsek dodatno tveganje za predrte pnevmatike in mehanske okvare. Na vrhu vzpona pa ne bomo videli cilja, karavano čaka še 12 kilometrov zahtevnega spusta ter devet kilometrov ravnine do cilja v Castellón de la Plani. 

Če bo kdo napadel na zaključnem vzponu in bo občutno močnejši od ostalih, potem lahko danes pridobi ogromno časa. Enako velja za kolesarje, ki bodo danes morda trpeli, saj bi lahko izgubili več minut. V šali lahko dodamo, da bi bila etapa zelo po misli Mateja Mohoriča – makadamski klanec ter dolg spust do cilja sta praktično njegov domač teren. 

Spremljajte dirko po Španiji na delo.si.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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