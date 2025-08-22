Vuelta, dirka, ki bo navdušila hribolazce

Jubilejna 80. kolesarska dirka po Španiji, ki bo potekala od 23. avgusta do 14. septembra, bo prava poslastica za hribolazce.

Na trasi je kar deset ciljev na vrhu klancev, med katerimi najbolj izstopajo El Angliru, La Farrapona in Bola del Mundo.

Dirka se bo začela v italijanski pokrajini Piemont, tako bo Torino v dobrem letu gostil Giro, Tour in Vuelto. Skupno bo dirka potekala skozi štiri države: Italijo, Andoro, Francijo in Španijo.

V nadaljevanju predstavljamo glavnino etap letošnje španske pentlje.

1. etapa: Torino–Novara, 186 km

Sobota, 23. avgusta – Dirka po Španiji se začne z ravninsko etapo od Torina do Novare. Po 186,1 kilometra dolgi preizkušnji bo tako najverjetneje prvo rdečo majico na letošnji Vuelti oblekel sprinter.

Torino je lani gostil tako Giro d'Italia kot Tour de France, zdaj pa se mu pridružuje še Vuelta.

V vseh treh tritedenskih dirkah v zgolj 18 mesecih bo to pravi praznik za kolesarske navdušence v drugem največjem mestu severne Italije. Natančneje, startali bodo v predmestju Venaria Reale.

Kolesarje čaka lahka uvodna etapa, ki večinoma poteka po ravninskih in rahlo valovitih cestah. Edina večja ovira na prvi etapi je Puerto Bienca–Tomalino – 6,8 kilometra dolg vzpon s povprečnim naklonom 5,1 odstotka, katerega vrh dosežejo tik pred 65. kilometrom.

Nato se trasa spet zravna. Novara, kjer se etapa konča, je rojstno mesto dvakratnega zmagovalca Gira Giuseppeja Saronnija. Ker je zadnjih 2,7 kilometra popolnoma ravnih, je prva rdeča majica skoraj zagotovo rezervirana za sprinterja.

2. etapa: Alba–Limone, 160 km

Nedelja, 24. avgusta – Druga etapa Vuelte je ravninska, vendar se konča s ciljnim vzponom. Etapa od Albe do Limone Piemonta je dolga 159,6 kilometra.

Kolesarji bodo vozili po ravninah in blagih vzponih do Limone Piemonta, kjer se začne edini resnejši klanec dneva. Vzpon do smučarskega središča Limone je dolg 7,6 kilometra s povprečnim naklonom 5,4 odstotka.

3. etapa: San Maurizio Canavese – Ceres, 135 km

Ponedeljek, 25. avgust – Tretja etapa Vuelte vodi kolesarje iz San Maurizia Canaveseja v Ceres. Hribovita trasa je dolga 134,6 kilometra, s skoraj 2000 višinskih metrov.

San Maurizio Canavese je rojstni kraj legendarnega Giovannija Giuseppeja Brunera (roj. 1895), trikratnega zmagovalca Gira, dvakratnega zmagovalca Lombardije in enkratnega zmagovalca Milano–Sanrema.

Prvih 60 km je praktično povsem ravnih, nato pa sledi vzpon Puerto Issaglio (6,4 km; 6 %). Takoj po spustu se cesta spet vzpne na 2,6 km dolg vzpon (5,3 %) do Prascorsana, nato pa še 1,8 km dolg vzpon (5,7 %) do Coria.

Sledi spust in približno 24 km pred ciljem se trasa ponovno približa izhodišču. Namesto da bi končali v Brunerovem rojstnem kraju, kolesarji zavijejo proti zahodu in nadaljujejo po dolgem ravninskem odseku. V zaključnih 2,2 km se naklon ponovno poveča – povprečno na 4,2 odstotka.

4. etapa: Susa–Voiron, 207 km

Torek, 26. avgusta – Četrta etapa poteka iz italijanske Suse v francoski Voiron. Po zahtevnem gorskem uvodu sledijo druga polovica etape z blažjim profilom, dolg spust in pretežno ravninska cesta.

Susa, malo mesto zahodno od Torina, leži ob vznožju Alp. Takoj po startu se cesta začne vzpenjati na prvi vrh dneva Puerto Exiles (5,8 kilometra, 6,2 odstotka).

To je šele uvod v zahtevno prvo polovico etape. Sledi znameniti Col de Montgenevre (9 kilometrov dolg vzpon s povprečnim naklonom 5,6 odstotka).

Najstrmejši del z desetodstotnim naklonom je na drugem kilometru. Proti vrhu kolesarji prečkajo mejo s Francijo. Col de Montgenevre doslej še ni bil na Vuelti, je pa bil sedemkrat vključen v Tour in trikrat v Giro. Po spustu v Briançon se cesta vzpenja do prelaza Col du Lautaret (9,2 kilometra, 5 odstotkov). Od tam ostane še približno 130 kilometrov.

Sledi krajši in strm Col de Comboie (1,7 kilometra, 8,5 odstotka) nekaj več kot 30 kilometrov pred ciljem. Pet kilometrov pred ciljem se cesta ponovno rahlo vzpne, kar je idealno mesto za pozni napad in morebitno samostojno zmago.

Primož Roglič ne bo branil svoje lanske, četrte zmage na Vuelti. FOTO: Isabel Infantes Reuters

5. etapa: Figueres–Figueres (moštveni kronometer)

Sreda, 27. avgusta – Na peti etapi bomo končno spet videli ekipni kronometer. Trasa je dolga 24,1 kilometra, skoraj povsem ravninska, z blagim vzponom (približno 4 odstotke) proti cilju.

Moštveni kronometer se vrača po polomu v Barceloni 2023, kjer je bila uvodna etapa prav tako ekipna vožnja na čas. Organizatorji so jo takrat načrtovali zvečer, a jim je načrte prekrižalo slabo vreme, ekipe so morale voziti po mokrih mestnih ulicah v skoraj popolni temi.

Edini, ki so se v kaosu znašli, so bili pri ekipi Team DSM–Firmenich, ki je tudi zmagala. Trasa v okolici Figueresa ni posebej zanimiva, skoraj povsem ravninska je vse do zadnjega dela, kjer cesta postopoma preide v rahel vzpon proti cilju.

6. etapa: Olot–Pal Arinsal (Andora), 171 km

Profil trase 6. etape.

Četrtek, 28. avgusta – Šesta etapa Vuelte 2025 je prva prava gorska. Kolesarje čaka 171 kilometrov dolga trasa iz katalonskega mesta Olot do andorskega smučišča Pal. Zaključni vzpon meri 9,7 kilometra in ima povprečen naklon 6,4 odstotka, kar bo prvi resnejši preizkus za favorite za skupno zmago. Že od starta cesta pelje navzgor in je kot nalašč za zgodnji pobeg.

Prva ovira je Collada de Sentigosa (11,3 kilometra, 4,1 odstotka), sledita spust proti Ripollu in nato dolg vzpon na Collada de Toses (24,8 kilometra, 3,5 odstotka). Gre za klanec, ki je bil doslej na Vuelti le enkrat.

Po 60-kilometrskem spustu se peloton približa mejnemu prehodu z Andoro, kjer jih pričaka zahtevni Alto de la Comella (4,2 kilometra, 8 odstotkov), ki ima bogato zgodovino na Vuelti in tudi na Touru. Zaključek etape vodi skozi La Massano do smučišča Pal.

7. etapa: Andorra la Vella–Cerler, 172 km

Profil trase 7. etape.

Petek, 29. avgusta – Druga zaporedna gorska etapa poteka iz Andorre la Velle do Cerlerja. Na etapi je kar 4500 višinskih metrov na razdalji 171 kilometrov.

Ciljni vzpon meri 12,1 kilometra s povprečnim naklonom 5,9 odstotka, a s številnimi strmimi odseki, nad deset odstotkov. Že po dobrih desetih kilometrih sledi vzpon na Port del Cantó, 25 kilometrov dolga strmina s povprečnim naklonom 4,3 odstotka, kjer se posamezni odseki vzpenjajo tudi do 7,9 odstotka.

Po spustu v Sort in daljši vožnji po dolini pride nova preizkušnja, Puerto de Creu de Perves (23,1 kilometra, 3,5 odstotka). V zadnji tretjini etape sledita še Coll d'Espina (5,9 kilometra, 6,5 odstotka) in zaključni vzpon v Cerler.

Zadnjih 30 kilometrov je skoraj ves čas navkreber: najprej gre lažje, nato pa 3,9 kilometra pri 9,2 odstotka, sledi krajši spust in nato 2,7 kilometra pri 9,8 odstotka. Zadnji kilometri in še en vzpon, dolg tri kilometre.

8. etapa: Monzon Templario – Zaragoza, 187 km

Sobota, 30. avgust - Po dveh brutalnih gorskih etapah sledi olajšanje, ravninska etapa od Monzona do Zaragoze. Čeprav je trasa zelo valovita, je profil izrazito sprinterski in brez kategoriziranih vzponov. Zaradi nezahtevnega profila je to ena redkih etap, kjer se lahko že vnaprej zanesljivo napove sprint glavnine. Ali, seveda, pobega večje skupine.

Vuelta 2025.

9. etapa: Alfaro–Estación de escuí de Valdezcaray, 195 km

Nedelja, 31. avgusta – Deveta etapa poteka iz Alfara do smučarskega središča Valdezcaray, kjer se bo karavana po dolgem uvodu spopadla s ciljnim vzponom, dolgim 13,8 kilometra s povprečnim 5,2-odstotnim naklonom.

Alfaro bo prvič gostil start etape Vuelte. Glavnina trase je »špansko ravna« – kar pomeni razgibana, a brez resnejših vzponov. Pravi test se začne šele po mestu Ezcaray, kjer se cesta začne vzpenjati proti Valdezcarayu.

Prva polovica vzpona je strmejša, kasneje se naklon nekoliko ublaži. Skupno bo etapa postregla z več kot 3200 višinskimi metri.

10. etapa: Sendaviva–Larra-Belagua, 168 km

Torek, 2. septembra – Po prvem prostem dnevu se Vuelta nadaljuje z gorsko etapo iz tematskega parka Sendaviva do smučišča Larra-Belagua.

Na etapi je za 3317 višinskih metrov vzponov, s ciljem na vrhu 9,3 kilometra dolgega vzpona s povprečnim 6,3-odstotnim naklonom. Startni kraj, Sendaviva, je največji tematski park v Španiji, a kolesarji bodo pozornost usmerili predvsem na prve vzpone: Alto de Lerga (3,7 kilometra, 4,8 odstotka), nato sledita dva nezahtevna klanca s podobnimi nakloni.

Prvi kategorizirani vzpon dneva je Alto de Las Coronas (7,2 kilometra, 4,7 odstotka​), po katerem sledi dolg prehod v zadnji vzpon dneva – Larra-Belagua, ki se konča na 1590 metrih nadmorske višine. Zadnji trije kilometri so nekoliko položnejši.

11. etapa: Bilbao–Bilbao, 167 km

Sreda, 3. septembra – Vuelta bo obiskala Baskijo s 167 kilometrov dolgo etapo, ki se bo začela in končala v Bilbau. Kolesarji bodo dirkali po razgibanem terenu, polnem kratkih in strmih vzponov.

Bilbao, ob reki Nervión stisnjen med griče Baskije, ima bogato kolesarsko zgodovino. Vuelta je tam gostovala že 44-krat, nazadnje leta 2022. Etapa bo pravi preizkus moči in eksplozivnosti.

Prvi klanec je Alto de Laukiz (2,6 kilometra s povprečnim naklonom 6,6 odstotka, najstrmejši del skoraj 12 odstotkov), sledita Puerto de San Pelayo (4 kilometre, 7,3 odstotka) in znameniti Balcó​n de Bizkaia (4,3 kilometra, 5,8 odstotka).

Po krajšem spustu v Mugico sledi Alto de Morga (4,1 kilometra, 4,8 odstotka), na vrhu katerega bo ostalo še 71 kilometrov do cilja.

Zaključek bo še posebej zanimiv, saj bodo morali kolesarji dvakrat prečkati Alto del Vivero (4,7 kilometra, 7,8 odstotka), nato pa zadnjič zbrati moči za strmi Alto de Pike (2,2 kilometra, 9,1 odstotka), ki vrhunec doseže dobrih sedem kilometrov pred ciljno črto.

12. etapa: Laredo – Los Corrales de Buelna, 143 km

Četrtek, 4. september - Kratka, a razgibana etapa bo potekala po severu Kantabrije. Start bo v Laredu, cilj pa po 143 kilometrih v Los Corrales de Buelni. Skupno bodo kolesarji premagali skoraj 2900 višinskih metrov.

Trasa ni ravno pisana na kožo šprinterjem. Po uvodnih 36 kilometrih bo na vrsti vzpon na Alto de Alisas (8,3 km, 6 %), po katerem bo sledil niz manjših klancev vse do Alto de Hijas (3,6 km, 6,9 %) na stotem kilometru. Zaključni vzpon dneva bo Collada de Brenes (6,6 km, 8,3 %), katerega vrh je 22,5 kilometra oddaljen od cilja.

Do ciljne črte bo nato teren valovit, s krajšimi vzponi in spusti. Zadnji trije kilometri bodo vodili rahlo navzdol.

13. etapa: Cabezón de la Sal–El Angliru, 202 km

Profil trase 13. etape.

Petek, 5. septembra – Najdaljša in ena najtežjih etap letošnje Vuelte se bo po 202 kilometrih s 4000 višinskimi metri končala na legendarni gori El Angliru. Gre za klanec, ki kolesarjem požene strah v kosti – nakloni sežejo tudi do 23,5 odstotka.

Po dolgem uvodu s pretežno ravnim profilom je prva resna preizkušnja po 150 kilometrih, ko se začne Alto de Mozqueta (6,6 kilometra, 8,4 odstotka).

Sledi Alto del Cordal (5,4 kilometra, 9,2 odstotka), ki bo predigra za zaključni vzpon. El Angliru je dolg 12,4 kilometra, pri čemer se zadnjih šest kilometrov vzpenja s povprečnim 15-odstotnim naklonom. Najstrmejši del je tri kilometre pred vrhom, Cueñ​a les Cabres, in ima 23,5-odstotni naklon.

Nazadnje je El Angliru gostil Vueltino etapo leta 2023, ko je zmagal Primož Roglič, čeprav mu ni uspelo odvzeti rdeče majice Seppu Kussu. Etapo so končali z zgodovinsko trojno zmago ekipe Jumbo Visma.

14. etapa: Avilés–Alto de la Farrapona, 135 km

Profil trase 14. etape.

Sobota, 6. septembra – Po brutalnem El Angliruju sledi še en zahteven dan v Asturiji. Etapa se bo začela v Avilé​su in po 135 kilometrih končala na vzponu do vrha La Farrapone (16,5 kilometra, 6,2 odstotka).

Na trasi sta dva ključna vzpona: Alto Tenebredo in nato Puerto de San Lorenzo (10 kilometrov, 8,6 odstotka), ki bo odločilno vplival na razplet etape.

Po hitrem spustu se bo začel zaključni vzpon, ki proti vrhu postaja vse težji, zadnjih pet kilometrov dosega povprečen naklon več kot deset odstotkov. La Farrapona je del narodnega parka Somiedo in ponuja osupljive kulise.

15. etapa: Vegadeo–Monforte de Lemos, 167 km

Nedelja, 7. septembra – Zadnja etapa pred zadnjim prostim dnem bo valovita in primerna za ubežnike. Prvih 60 kilometrov bo najzahtevnejših s skoraj vso višinsko razliko. Začetni Puerto Garganta (17,6 kilometra, 4,9 odstotka) bo kolesarjem hitro pognal kri po žilah.

Sledi valovit teren in nato Alto de Barbeitos (11,8 kilometra, 3,8 odstotka), ki pa ima neenakomeren profil in zna presenetiti. Po spustu v Castroverde se bo trasa usmerila proti jugu. Zadnji vzpon dneva bo dolg 4,4 kilometra, sledita spust in nato ravninski zaključek v Monforte de Lemos.

16. etapa: Poio – Castro de Herville, 172 km

Torek, 9. september - Kolesarska karavana se po dnevu premora vrača v akcijo z razgibano, 172 kilometrov dolgo traso, ki se zaključi na vzponu Castro de Herville. Na etapi je 3350 višinskih metrov, največji izziv pa čaka kolesarje prav na koncu – 8,7 kilometra dolg zaključni vzpon, kjer prva tri kilometre povprečje znaša kar 8,6 odstotka.

Start etape je v obmorskem Poio na zahodu Španije. Prvi resnejši izziv je Alto de San Antonino (9 km, 4 %), ki je na vrsti po 74 kilometrih. Nato sledi zahtevnejši del Alto de Groba (11,5 km, 5,4 %) z najbolj strmimi deli v prvih petih kilometrih.

Po hitrem spustu in nekaj manjših »zobeh« na profilu, se cesta ponovno vzpne, 3,2 kilometra z 6,9 odstotka sledi 7 kilometrov spusta do vznožja Alto de Prado (5,6 km, 6,2 %). Tam bo do cilja ostalo še dobrih 25 kilometrov. Pred odločilnim vzponom morajo kolesarji premagati še krajšo rampo (1,7 km 6,4 %) in nato doseči Mos, domači kraj nekdanjega zmagovalca Toura, Oscarja Pereira.

17. etapa: El Barco de Valdeorras–Alto de El Morredero, 137 km

Sreda, 10. septembra – Zgolj 137 kilometrov, a skoraj 3200 višinskih metrov, to pomeni kratek, a eksploziven dan z brutalnim zaključkom na El Morrederu, kjer se cesta zadnjih 18,1 kilometra vzpenja s povprečnim naklonom 6,3 odstotka, ob tem pa postreže s številnimi dvomestnimi nakloni.

Po uvodnih deset kilometrih, ki so večinoma v klanec, in ravninskem prehodu sledi nekaj krajših vzponov (3,1 kilometra, 6 odstotkov in 5,3 kilometra, 4,1 odstotka), ki pa še ne prinašajo točk za gorski seštevek.

Prave točke pridejo na Paso de las Traviesasu (7,8 kilometra, 4,2 odstotka), od koder je do cilja še 62 kilometrov. Trasa se nato počasi spušča proti Ponferradi, prizorišču svetovnega prvenstva 2014, in tam se začne peklenski zaključek: najprej 3,5 kilometra z 10,3 odstotka, nato 4,3 kilometra z 8,7 odstotka in končni udarec – 3,8 kilometra s 7,3 odstotka. Celoten El Morredero je dolg 18,1 kilometra s 6,3-odstotnim povprečjem.

18. etapa: Valladolid–Valladolid, 26 km, kronometer

Četrtek, 11. septembra – Edini vzpon na kronometru je 700 metrov dolg odsek s 5,6-odstotnim naklonom že po šestih kilometrih, nato pa sledi ravnina. Trasa je identična tisti z Vuelte 2023, ko je Italijan Filippo Ganna za 16 sekund premagal Remca Evenepoela s časom 27:39. Etapa poteka mimo stadiona Jose Zorrilla in skozi četrti Parquesol ter Pinar de Antequera. Cilj je na znanem Paseu Zorrilla ob parku Campo Grand.

19. etapa: Rueda – Guijuelo, 159 km

Petek, 12. september - Etapa za sprinterje, čeprav ne povsem ravninska. Kolesarji bodo morali prevoziti 159 kilometrov in približno 1.400 višinskih metrov. Večinoma gre za valovit teren brez težjih vzponov.

Zadnja dva kilometra se rahlo vzpenjata, kar lahko vpliva na razplet sprinta. Čeprav ni izrazitega klanca, bo pravilno tempiranje ključno.

20. etapa: Robledo de Chavela–Bola del Mundo, 156 km

Profil trase 20. etape.

Sobota, 13. septembra – Predzadnja etapa prinaša morda najtežji dan celotne dirke. Skupaj več kot 4100 višinskih metrov in peklenski zaključek na sloviti Bola del Mundo, kjer zaključnih 3,2 kilometra povprečno nakazuje 12,2-odstotni naklon, najstrmejši del pa doseže kar 23 odstotkov!

Etapa se začne z vzponoma na Alto de La Escondido (11 kilometra, 3,7 odstotka) in Puerto de la Paradillo (5,5 kilometra, 5,5 odstotka), sledi Alto del Leon (7,4 kilometra, 7,1 odstotka).

Po mirnejšem srednjem delu pride prvi vzpon na Bolo del Mundo (6,9 kilometra, 7,6 odstotka), nato sledita spust in drugi napad na Bolo del Mundo, tokrat iz druge smeri (9,1 kilometra, 7,3 odstotka).

Zaključni vzpon meri 12,5 kilometra (če vključimo Bolo del Mundo) s povprečjem 8,5 odstotka, zadnji trije kilometri so brutalno navpični. Na Bolo del Mundo se vežejo nepozabni trenutki Vuelte: Nibali proti Mosqueri (2010), Menčov proti Porteu (2012), Contador v boju za rdečo majico. Letos se obeta nov epski zaključek!

21. etapa: Alalpardo–Madrid, 101 km

Nedelja, 14. septembra – Zaključna etapa tradicionalno pripada sprinterjem. Po startu v kraju Alalpardo severno od Madrida se kolesarji podajo proti španski prestolnici, kjer jih čaka več krogov po znamenitih mestnih ulicah.

Zadnjih 5,8 kilometra v krogu skozi Paseo del Prado, Recoletos, Calle de Alcalo in Gran Vio je znan zaključek, ki ponuja idealno priložnost za sprinterski spektakel.

V zadnjem desetletju so tu slavili velikani sprinta, kot so Ackermann, Viviani, Trentin in Jakobsen, lani pa je na kronometru zmagal Stefan Küng. Rdeča majica bo že oddana, videli pa bomo boj za prestižno etapno zmago v srcu Madrida.