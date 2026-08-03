Pogačar v Španiji po večnost, videli bomo nov slovenski šov

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo 22. avgusta prvič po letu 2019 na štartu dirke po Španiji. Cilj je seveda jasen, želi si osvojiti še zadnjo tritedensko dirko, ki mu manjka v njegovem bogatem repertoarju. Če bi mu uspelo, bi se vpisal v klub osmih kolesarjev, ki jim je doslej uspelo dobiti vse tri tritedenske dirke, nazadnje je to pred nekaj meseci uspelo Jonasu Vingegaardu.

Govorice o Pogačarjevem nastopu na rdeči pentlji so se pojavile že med Tourom, ko je to namignil monaški knez, Slovenec pa tega nikdar ni zanikal. Tudi na Pogijevem izzivu, dogodku, ki je minuli konec tedna skupaj zbral celotno slovensko kolesarsko javnost, je bil še skrivnosten. »Bomo videli,« je dejal. In četudi so ga številni opozarjali, da ne sme tvegati zmage na svetovnem prvenstvu, ki bo v Kanadi na sporedu le nekaj dni po Vuelti, se je Tadej Pogačar vseeno odločil drugače. Za nameček bo po dolgem času spet dirkal z rojakom in dobrim prijateljem Primožem Rogličem.