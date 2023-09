Vuelta se bo končala s presenečenjem brez primere

Zadnja etapa je dolga le 101 kilometer. Končala se bo tritedenska dirka, ki se je bomo spominjali kot zelo nenavadne. Ampak, svetovno kolesarstvo se spreminja in prav tako se spreminjajo dirke. Lahko bi celo napisali, da ni več, ne bo, tako kot je bilo, po letošnji Vuelti.

Danes bomo uživali ob gledanju sprinterskega obračuna in slavja Američana, ki je zmagal na dirki, na kateri sploh ne bi smel nastopiti. Sepp Kuss je letos dirkal na Giru, na Touru in zmagal na Vuelti. Niti enemu pomočniku kaj takega še ni uspelo.

Vrnimo se na sprinterski obračun na Plazi de Cibelasu. Kdo bo nasledil

Start je na Paseo del Prado, Paseo de Recoletos, Calle de Alcalá in Gran Vía so vidno na mestnem dirkališču, preden se dirka konča na Plaza de Cibeles. Vsak krog je dolg 5,8 kilometra in je enako raven Sebastiana Molana (2022), Pascala Ackermanna (2020), Fabia Jakobsena (2019), Elia Vivianija (2018), Mattea Trentina (2017), Magnusa Corta (2016), Johna Degenkolba (2015, 2012), Michaela Matthewsa (2013), Petra Sagana (2011) in Tylera Farrara (2010)?

S spremljanjem v živo začnemo ob 18. uri.