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Kolesarstvo

Roglič in še štiri stvari, ki lahko Pogačarju pokvarijo Vuelto

Dirka po Španiji je edina od treh velikih etapnih dirk, ki je Tadej Pogačar še ni osvojil. Bo Primož Roglič sploh nastopil? Vročina bi lahko naredila svoje.
Bo Tadej Pogačar imel za tekmeca kralja Vuelta Primoža Rogliča? FOTO: Marco Bertorello/AFP
Galerija
Bo Tadej Pogačar imel za tekmeca kralja Vuelta Primoža Rogliča? FOTO: Marco Bertorello/AFP
Peter Zalokar
12. 8. 2026 | 20:39
12. 8. 2026 | 22:42
3:30
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Tadej Pogačar se po sedmih letih vrača na Vuelto a España, dirko, na kateri je leta 2019 opozoril nase s tremi etapnimi zmagami in tretjim mestom. Tokrat prihaja kot glavni favorit, a pot do edine manjkajoče zmage na tritedenskih dirkah bo vse prej kot preprosta.

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Španske ceste bodo spet slovenske

Vuelta je edina od treh velikih etapnih dirk, ki je Pogačar še ni osvojil. Po zmagi na Giru leta 2024 in petih slavjih na Touru bi z uspehom v Španiji dopolnil zbirko vseh treh Grand Tourov. Vplivni portal Cyclingnews je pred dirko izpostavil pet dejavnikov, ki bi mu lahko prekrižali načrte: zahtevno Andoro, Primoža Rogliča, brutalno drugo polovico dirke, vročino ter utrujenost po Touru.

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Veliko presenečenje, Primož Roglič na pragu prestopa v belgijsko ekipo

Na resen gorski preizkus ne bo treba čakati dolgo. Četrta etapa v Andori bo dolga le nekaj več kot 100 kilometrov, a bo vsebovala skoraj 3000 višinskih metrov. Andora ima za Pogačarja tudi simbolni pomen, saj je prav tam leta 2019 dosegel svojo prvo etapno zmago na Grand Tourih. Tokrat bi lahko že zgodaj pokazal, kakšna so razmerja med favoriti.

Posebno pozornost bo pritegnil Roglič, štirikratni zmagovalec Vuelte. Če bo sploh nastopil in če bo v najboljši formi, bi lahko bil zaradi izkušenj in svežine eden glavnih Pogačarjevih tekmecev. Roglič si s štirimi skupnimi zmagami deli rekord Vuelte, peta pa bi ga postavila samega na vrh večne lestvice. Poleg njega Cyclingnews med nevarnejšimi tekmeci omenja še Enrica Masa, Felixa Galla in Carlosa Rodrígueza.

Najtežji del dirke bo prišel v drugi polovici. Etape v Andaluziji bodo prinesle dolge vzpone, med drugim na Calar Alto, La Pandero in Peñas Blancas. Odločitev o skupnem zmagovalcu bi lahko padla šele v predzadnji etapi s ciljem na Collado del Alguacil. Organizatorji so traso zaradi posledic poplav in zemeljskih plazov deloma spremenili, toda etapa ostaja ena najtežjih na letošnji Vuelti.

Dodaten dejavnik bo vročina. Temperature v južni Španiji lahko v tem obdobju dosežejo okoli 40 stopinj Celzija, kar bo še povečalo pomen regeneracije, hidracije in pravilnega razporejanja moči.

Največja neznanka bo Pogačarjeva utrujenost. Vuelta se začne manj kot mesec dni po koncu Toura, zato bo moral po novem vrhuncu forme hitro obnoviti telesne in psihične zaloge. Da zna v eni sezoni osvojiti dva Grand Toura, je dokazal že leta 2024 z dvojčkom Giro–Tour. Tokrat bo imel ob sebi tudi močno ekipo UAE Team Emirates-XRG, ki mu lahko pomaga nadzorovati predvsem najzahtevnejše gorske etape.

Pogačar bo v Španiji veliki favorit, vendar Vuelta ponuja dovolj pasti, da zmaga še zdaleč ni samoumevna, piše omenjeni portal.

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ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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