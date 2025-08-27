Ekipa UAE premagala Vismo, a Vingegaard je spet rdeč

Peto etapo kolesarske dirke po Španiji je predstavljal 24,1 kilometra dolg ravninski kronometer v katalonskem Figueresu. Dobila ga je ekipa UAE Emirates-XRG, v kateri je bil tudi Slovenec Domen Novak. Ekipa odsotnega Tadeja Pogačarja je bila za osem sekund hitrejša od Visme Lease a bike, član slednje, Danec Jonas Vigegaard, pa je prevzel skupno vodstvo.

Še sekundo več je na dokaj tehničnem kronometru, ki je terjal tudi nekaj grdih padcev, na tretjem mestu zaostal Lidl Trek. Alpecin-Deceuninck, ekipa Gala Glivarja je zasedla 15. mesto, za zmagovalci je zaostala 42 sekund.

Ekipa UAE je bila najboljša na moštvenem kronometru. FOTO: Josep Lago/AFP

Za UAE Emirates so poleg Novaka, ki sicer z ekipo ni zdržal do konca in je že dokaj hitro zaostal, njegov zaostanek za četverico kolegov je znašal štiri minute in tri sekunde, vozili še Portugalec Joao Almeida, Španca Juan Ayuso in Marc Soler, Danec Mikel Bjerg, Avstrijec Felix Grossschartner, Portugalec Ivo Oliveira in Avstralec Jay Vine, zadnji trije prav tako kot Novak ciljno črto niso prevozili v času štirih hitrejših oziroma bolj vzdržljivih kolegov.

Almeida, Ayuso in Soler so se v skupnem seštevku prebili na drugo, tretje in četrto mesto, zaostajajo za osem sekund, peti je zdaj Giulio Ciccone, kolesar Lidl Treka, Italijan zaostaja 16 sekund.

Visma Lease A Bike je zaostala osem sekund. FOTO: Bruna Casas/Reuters

Četrtkova šesta, 170,3 kilometra dolga etapa od Olota do Pala v Andori, bo zahtevna, vsebovala bo tri kategorizirane vzpone in še dokaj zahteven zaključni klanec.

Izidi, 5. etapa, Figueres - Figueres (24,1 km, moštveni kronometer)

1. UAE Emirates-XRG 25:26

2. Visma Lease a Bike + 0:08

3. Lidl-Trek 0:09

4. Red Bull-Bora hansghrohe) 0:12

5. Ineos Grenadiers 0:16

6. Movistar 0:17

7. Decathlon AG2r La Mondiale 0:17

8. Q36.5 0:22

9. Groupama-FDJ 0:24

10. Lotto 0:27

Skupni seštevek (5/21):

1. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a Bike) 16:11:24

2. Juan Ayuso (Špa/UAE Team Emirates-XRG) + 0:08

3. Joao Almeida (Por/UAE Emirates-XRG)

4. Marc Soler (Špa/UAE Emirates-XRG isti čas

5. Giulio Ciccone (Ita/Lidl-Trek) 0:09

6. David Gaudu (Fra/Groupama-FDJ) 0:16

7. Matteo Jorgenson (ZDA/Visma Lease a Bike) isti čas

8. Jai Hindley (Avs/Red Bull-Bora hansgrohe) 0:20

9. Giulio Pellizzari (Ita/Red Bull-Bora hansghrohe) isti čas

10. Egan Bernal (Kol/Ineos Grenadiers) 0:22

153. Gal Glivar (Slo/Alpecin-Deceuninck) 20:53

175. Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates-XRG) 30:10