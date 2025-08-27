  • Delo d.o.o.
    Kolesarstvo

    Ekipa UAE premagala Vismo, a Vingegaard je spet rdeč

    Peto etapo kolesarske dirke po Španiji je predstavljal 24,1 kilometra dolg ravninski kronometer v katalonskem Figueresu.
    Jonas Vingegaard se je vrnil v rdečo majico. FOTO: Josep Lago/AFP
    Galerija
    Jonas Vingegaard se je vrnil v rdečo majico. FOTO: Josep Lago/AFP
    P. Z., STA
    27. 8. 2025 | 19:34
    27. 8. 2025 | 19:40
    3:35
    A+A-

    Peto etapo kolesarske dirke po Španiji je predstavljal 24,1 kilometra dolg ravninski kronometer v katalonskem Figueresu. Dobila ga je ekipa UAE Emirates-XRG, v kateri je bil tudi Slovenec Domen Novak. Ekipa odsotnega Tadeja Pogačarja je bila za osem sekund hitrejša od Visme Lease a bike, član slednje, Danec Jonas Vigegaard, pa je prevzel skupno vodstvo.

    Še sekundo več je na dokaj tehničnem kronometru, ki je terjal tudi nekaj grdih padcev, na tretjem mestu zaostal Lidl Trek. Alpecin-Deceuninck, ekipa Gala Glivarja je zasedla 15. mesto, za zmagovalci je zaostala 42 sekund.

    Ekipa UAE je bila najboljša na moštvenem kronometru. FOTO: Josep Lago/AFP
    Ekipa UAE je bila najboljša na moštvenem kronometru. FOTO: Josep Lago/AFP

    Za UAE Emirates so poleg Novaka, ki sicer z ekipo ni zdržal do konca in je že dokaj hitro zaostal, njegov zaostanek za četverico kolegov je znašal štiri minute in tri sekunde, vozili še Portugalec Joao Almeida, Španca Juan Ayuso in Marc Soler, Danec Mikel Bjerg, Avstrijec Felix Grossschartner, Portugalec Ivo Oliveira in Avstralec Jay Vine, zadnji trije prav tako kot Novak ciljno črto niso prevozili v času štirih hitrejših oziroma bolj vzdržljivih kolegov.

    Almeida, Ayuso in Soler so se v skupnem seštevku prebili na drugo, tretje in četrto mesto, zaostajajo za osem sekund, peti je zdaj Giulio Ciccone, kolesar Lidl Treka, Italijan zaostaja 16 sekund.

    Visma Lease A Bike je zaostala osem sekund. FOTO: Bruna Casas/Reuters
    Visma Lease A Bike je zaostala osem sekund. FOTO: Bruna Casas/Reuters

    Četrtkova šesta, 170,3 kilometra dolga etapa od Olota do Pala v Andori, bo zahtevna, vsebovala bo tri kategorizirane vzpone in še dokaj zahteven zaključni klanec.

    Izidi, 5. etapa, Figueres - Figueres (24,1 km, moštveni kronometer)

    1. UAE Emirates-XRG 25:26

    2. Visma Lease a Bike + 0:08

    3. Lidl-Trek 0:09

    4. Red Bull-Bora hansghrohe) 0:12

    5. Ineos Grenadiers 0:16

    6. Movistar 0:17

    7. Decathlon AG2r La Mondiale 0:17

    8. Q36.5 0:22

    9. Groupama-FDJ 0:24

    10. Lotto 0:27

    Skupni seštevek (5/21):

    1. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a Bike) 16:11:24

    2. Juan Ayuso (Špa/UAE Team Emirates-XRG) + 0:08

    3. Joao Almeida (Por/UAE Emirates-XRG)

    4. Marc Soler (Špa/UAE Emirates-XRG isti čas

    5. Giulio Ciccone (Ita/Lidl-Trek) 0:09

    6. David Gaudu (Fra/Groupama-FDJ) 0:16

    7. Matteo Jorgenson (ZDA/Visma Lease a Bike) isti čas

    8. Jai Hindley (Avs/Red Bull-Bora hansgrohe) 0:20

    9. Giulio Pellizzari (Ita/Red Bull-Bora hansghrohe) isti čas

    10. Egan Bernal (Kol/Ineos Grenadiers) 0:22

    153. Gal Glivar (Slo/Alpecin-Deceuninck) 20:53

    175. Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates-XRG) 30:10

    Kolesarstvo
    Vuelta 2025

    Da bi premagal Vingegaarda, je izključil tudi glavo

    V četrti etapi dirke po Španiji smo dobili novega vodilnega, na francoskih tleh je šla rdeča majica v roke izkušenega Francoza.
    27. 8. 2025 | 13:19
    Kolesarstvo
    Vuelta

    Danski as ostaja v rdeči majici

    V 3. etapi kolesarske dirke po Španiji brez velikih zasukov, malce pa je presenetil zmagovalec David Gaudu. Jonas Vingegaard ostaja vodilni.
    25. 8. 2025 | 18:59
    Kolesarstvo
    Dirka po Španiji

    Tatovi okradli ekipo Visma Lease a Bike

    Po poročanju različnih medijev so tatovi nizozemskemu moštvu iz tovornjaka nedaleč stran od Torina odtujili 18 koles.
    25. 8. 2025 | 12:59
    Kolesarstvo
    Kolesarska dirka po Nemčiji

    Pogačar: Zmagovalec je jasen. To je smešno in nepravilno

    Razveljavljena zmaga Dannyja van Poppla je razjezila Tadeja Pogačarja, ki je ostro kritiziral sodnike. Etapna zmaga je tako pripadla Norvežanu Waerenskjoldu.
    23. 8. 2025 | 19:19
    Kolesarstvo
    Vuelta

    Vingegaard naposled v rdečem: Ob tla sem udaril kar močno

    Glavnina bi ubežnike na drugi etapi kolesarske dirke po Španiji bržčas ujela prej, če 25 km pred ciljem ne bi prišlo do množičnega padca.
    24. 8. 2025 | 18:15
    Kolesarstvo
    Vuelta

    Philipsen v sprintu unovčil premoč in oblekel rdečo majico

    Belgijec Jasper Philipsen je zmagovalec uvodne etape dirke po Španiji. V sprintu glavnine v Novari je bil prepričljiv in oblekel majico vodilnega.
    23. 8. 2025 | 18:42
    Drugi športi
    Boks

    Sporna boksarka povsem spremenjena, marsikdo je ne bi prepoznal

    Alžirka Imane Khelif, ki je na poti do lanskega naslova olimpijske prvakinje v Parizu dvignila obilo prahu, je pred kratkim presenetila s svojim videzom.
    Miha Šimnovec 26. 8. 2025 | 10:40
    Premium
    Slovenija
    Odstotek dohodnine

    Kdo je največji prejemnik dohodninskega odstotka?

    Razdelili več kot 17 milijonov evrov. Parlamentarnim strankam dobrih 100.000 evrov.
    Barbara Hočevar 27. 8. 2025 | 05:00
    Zanimivosti
    ZDA

    Tisoče Američanov zasvojenih s pijačo feel free, kaj je v njej?

    Pijača pri mnogih povzroča odvisnost in zdravstvene težave, marsikoga spravi v finančno stisko. Proti proizvajalcu so bile vložene tožbe.
    27. 8. 2025 | 06:31
    Slovenija
    Absentizem

    Bolniških vse več, delodajalci na robu potrpežljivosti

    Obrtniki in podjetniki opozarjajo, da breme bolniških nadomestil duši gospodarstvo. Zahtevajo krajše obdobje kritja s strani delodajalcev in so za nadzor THC.
    26. 8. 2025 | 16:35
    Glasba
    Zanimivosti
    Zanimivosti
    Zanimivosti
    Zdravje
    Zdravje

    Doma dihamo slab zrak – s pametnimi sistemi lahko dihamo bolje in ceneje

    Uporaba tehnologij pri upravljanju kakovosti zraka napoveduje izboljšanje zdravja in počutja stanovalcev ter nižje stroške.
    Milka Bizovičar 27. 8. 2025 | 06:00
    Zdravje
    Zdravje

    Za manj nepotrebnih obiskov zdravnika

    Zdravstvena pismenost naj bi pripomogla tudi k aktivnejšemu sodelovanju vsakega posameznika pri skrbi za zdravje.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 8. 2025 | 05:00
    Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Evropa vse bolj privlačna za mednarodni kapital

    Evropski vlagatelji so še posebej aktivni v panogah, kjer konsolidacija prinaša strateške prednosti, kot sta bančništvo in zavarovalništvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 8. 2025 | 06:00
    Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Regtech bankam pomaga obvladovati poslovanje

    Banke so samo lani plačale 19,3 milijarde dolarjev kazni zaradi neizpolnjevanja zahtev regulatorjev.
    Milka Bizovičar 26. 8. 2025 | 05:00
    Vueltadirka po ŠpanijiUAE Team EmiratesJonas VingegaardVisma Lease a BikeUAE EmiratesJoao AlmeidaŠpanija

    Premium
    Slovenija
    Začetek šolskega leta

    Za varno pot v šolo bo poskrbljeno, ukrepi tudi za varnost v šoli

    Pristojni težav z avtobusnimi prevozi, kakršne so imeli septembra lani, tokrat ne pričakujejo.
    Špela Kuralt 27. 8. 2025 | 20:25
    Nogomet
    Anglija

    Šeško prvič v začetni postavi Uniteda!

    V angleškem ligaškem pokalu je bil Žan Vipotnik najboljši igralec Swanseaja. Leeds izpadel po 11-metrovkah. Ob 21.00 Manchester United pri Grimsbyju.
    Peter Zalokar 27. 8. 2025 | 20:15
    Svet
    Okolje
    Kolesarstvo
    Svet
    Okolje
