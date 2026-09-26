Belgijski zvezdnik: Ko je Pogačar padel, sem vedel, da imam več možnosti

Belgijski kolesarski zvezdnik Wout van Aert pred cestno dirko svetovnega prvenstva ne skriva visokih ciljev in pričakovanj. Odsotnost Tadeja Pogačarja je po njegovem mnenju precej spremenila razmerje moči, Belgijci pa imajo z njim in Remcom Evenepoelom v rokah dve zelo močni, a različni orožji. Četudi je bilo med obema zvezdnikoma v preteklosti veliko nasprotij, pa bosta morala v nedeljo v močni konkurenci dobro sodelovati. Van Aert je za belgijske medije spregovoril tudi o trenutku, ko je izvedel za poškodbo Tadeja Pogačarja. »Ne smemo se pretvarjati, da ni bilo tako. Ko sem izvedel za njegov padec, sem takoj pomislil tudi na to, da so moje možnosti večje, prav tako možnosti vseh drugih,« je dejal van Aert. Pogačarjeva prisotnost namreč običajno ne vpliva le na seznam favoritov, temveč ...