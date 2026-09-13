Z Jakobom Omrzelom dobili asa za naslednje desetletje

Kaj bo s slovenskim kolesarstvom, ko Primož Roglič in Tadej Pogačar ne bosta več zmagovala na največjih dirkah? Odgovora ne ve še nihče, a so po 81. Vuelti obeti precej svetlejši. Za to je poskrbel Jakob Omrzel (Bahrain Victorious), ki je z uspehi v mlajših kategorijah že kazal izjemno nadarjenost, a le malokdo je pričakoval, da bo zablestel že na svoji prvi tritedenski dirki.

»Presrečen sem, da sem prišel do konca tritedenske dirke. Izjemno je, koliko novih izkušenj in spoznanj sem dobil. Zelo hvaležen sem, da sem bil lahko tukaj,« je danes v Granadi razmišljal 20-letni Novomeščan.